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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
11.04.2018 - 09:40, Son Güncelleme:

3. Dünya Savaşı'nın ayak sesleri mi? Rus şahinlerden Putin'e çağrı

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3. Dünya Savaşı'nın ayak sesleri mi? Rus şahinlerden Putin'e çağrı

Rusya'nın Beyrut Büyükelçisi Alexander Zasypkin, "ABD'nin Suriye'ye göndereceği füzeler düşürülecek." açıklamasında bulundu. İngiliz Daily Telegraph gazetesi, Rusya'da şahin milletvekillerinin Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Suriye'ye saldırı düzenlemesi halinde ABD füzelerini vurma çağrısı yaptıklarını yazdı. Rusya ve ABD'nin Suriye konusundaki karşılıklı açıklamaları suların ısınmasına neden oluyor.

Alec Luhn, Ben Riley-Smith ve Raf Sanchez imzalı haberde, ABD'nin Suriye'ye kimyasal saldırı iddiaları nedeniyle saldırı düzenlemesi ihtimali masadayken Rusya'nın Salı akşamı askeri tatbikat yaptığı da kaydediliyor.

BBC Türkçe'nin aktardığı haberde, Rusya Savunma Bakanlığı'nın "alçaktan uçan uzun menzilli kruz füzelerini tespit etmek ve yok etmek için askeri tatbikat" yaptığını açıkladığı bilgisi yer aldı.

Habere göre iki Rus milletvekili, Amerikan ordusunun Suriye'yi vurması halinde buna askeri bir karşılık verilmesi için Kremlin'e çağrı yaptı.

Daha önce Rusya'nın paraşüt birliğinde albay olarak görev yapan Frants Klintsevich, ABD'nin Suriye açıklarında bekleyen savaş gemisinden füze atılması halinde, "Rusya bu Tomahawk füzelerini vurarak düşürmeli" dedi.

Parlamento Savunma Komitesi'nin başındaki Vladimir Shamanov ise, Moskova'nın Suriye'deki "yasa dışı eylemlere" yanıt vereceğini söyleyerek, "gerekirse askeri önlemler alınmalı" ifadelerini kullandı.

RUSYA'NIN LÜBNAN BÜYÜKELÇİSİ: ABD FÜZE ATEŞLERSE DÜŞÜRÜRÜZ

Rusya'nın Lübnan Büyükelçisi Suriye'ye ateş edilen herhangi bir ABD füzesinin vurulacağını açıkladı.

Alexander Zasypkin, Hizbullah'a yakın El Manar televizyonuna yaptığı açıklamada "Eğer Amerikalılar bir füze ateşlerse füzeler düşürülecek" ifadelerini kullandı.

3. Dünya Savaşının ayak sesleri mi Rus şahinlerden Putine çağrı

'TRUMP CUMHURİYETÇİLERDEN BASKI ALTINDA'

ABD Başkanı Donald Trump'ın da Doğu Guta'daki kimyasal saldırı iddialarına askeri bir yanıt verilmesi için Cumhuriyetçi senatörlerin baskısı altında olduğu belirtiliyor.

Güney Carolina eyaletinin Cumhuriyetçi senatörü Lindsey Graham, Trump'ın Suriye'ye askeri bir yanıt vermemesinin "başkanlık döneminin en büyük hatası" olacağını söylediği kaydediliyor.
Suriye'de başkent Şam yakınlarındaki Doğu Guta'yı kontrolü altında tutan silahlı örgütler ve bunlara yakın yardım kuruluşları, Cumartesi akşamı ordunun Duma'ya kimyasal saldırı düzenlediğini ve en az 70 kişinin ölümüne yol açtığını iddia etmişti.

Duma ilçesi, Doğu Guta'da silahlı muhalif örgütlerin elindeki son yer.

Bu iddialar bağımsız kaynaklarca doğrulanamadı, ancak Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW), iddiaları araştırmak üzere bölgeye bir heyet gönderme kararı aldı.
Suriye hükümeti iddiaların doğru olmadığını söylüyor.

Trump ise Suriye'ye, 'kısa sürede etkili bir yanıt' verileceğini söylemişti.

Rusya, ABD'nin kimyasal saldırı iddialarının araştırılması için Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne sunduğu tasarıyı veto ederek, bu tasarıyı 'Suriye'ye karşı müdahale için bahane olarak kullanmakla' suçlamıştı.

Bir Kremlin sözcüsü Salı günü, Rusya'nın Suriye krizinin görüşmelerle çözmeye devam edeceğini söyledi.

Haberde analistlerin, Rusya'nın S-400 füze savunma sistemi ile ABD'nin Tomahawk füzelerini durdurabileceğine şüpheyle yaklaştığı da belirtiliyor.

 

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