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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Mehmet Can Kömürcü - Fotoğraf: AP
02.09.2019 - 10:31, Son Güncelleme:

3 bin kişilik saklambaç oyunu etkinliği polis engeline takıldı

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3 bin kişilik saklambaç oyunu etkinliği polis engeline takıldı

İskoçya'nın başkenti Glasgow'da, İsveç merkezli ünlü bir mobilya firmasının şubesinde gerçekleştirilmesi planlanan 3 bin kişilik saklambaç oyunu polis engeline takıldı.

İskoçya'nın başkenti Glasgow'da yer alan bir mobilya mağazasında 31 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirilmesi planlanan saklambaç etkinliği için polis ve güvenlik ekipleri harekete geçti.

Facebook'ta yaklaşık 3 bin kişinin katılacağını bildirdiği saklambaç oyunu için İskoçya polisi ve mağazanın güvenlik personeli çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Geçtiğimiz cumartesi günü öğleden sonrası için planlanan etkinliğe gelen genç yaşta kişiler, polis ve güvenlik görevlileri tarafından geri çevrildi.

Polis, 20:00'de kapanan mağazanın çevresinde gün boyu devriye attı.

Olayla ilgili konuşan mağaza müdürü, bazıları için şubelerinde saklambaç oynamanın cezbedici olabileceğini fakat önceliklerinin müşterilerinin alışveriş yapabilmesi için gerekli güvenliği sağlamak olduğunu söyledi.

Avrupa genelinde mobilya mağazalarında saklambaç oynama trendi ilk olarak 2014 yılında başladı. Aynı mobilya firmasının Hollanda'nın Eindhoven kentindeki şubesinde saklambaç etkinliği düzenlemek için Facebook'ta 32 bin kişinin katılacağını bildirdiği bir etkinlik sayfası açılmıştı.

Şubeler önceleri saklambaç etkinliklerine izin verse de 2015 yılında bu etkinliklere güvenlik gerekçesiyle dünya çapında yasak getirildi.

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