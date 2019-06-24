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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İHA
24.06.2019 - 19:11, Son Güncelleme:

2’si çocuk 7 kişiyi öldürmüştü! Flaş gelişme

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2’si çocuk 7 kişiyi öldürmüştü! Flaş gelişme

Güney Kıbrıs’ta 2’si çocuk 7 kişiyi öldüren Rum subayı Nikos Metaksas, 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edildi.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde, Rum Milli Muhafız Ordusu'nda (RMMO) teğmen rütbesiyle görev yapan seri cinayet sanığı Nikos Metaksas, 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edildi. Güney Kıbrıs'ta işlediği seri cinayetlerin tamamının, Güney Kıbrıs’a çalışmaya gelen göçmen işçi kadınların olması dikkati çekmişti. Filipinler, Nepal ve Romanya kökenli kadınlarla, bu kadınlardan ikisinin 6 ve 8 yaşındaki kızları olmak üzere toplam 7 kişiyi katleden Metaxas, mahkemede suçunu itiraf ederken, “İğrenç suçlar işledim. Bunları neden ve nasıl yaptığıma dair kafamda açık yanıtlar yok” dedi. Rum haber kaynakları Metaxas'ın katlettiği 7 kişinin ailesinden af dilediğini aktardı.

HEDEFİNDE GÖÇMEN İŞÇİ KADINLAR VARDI

“Orestis” lakaplı seri katil Metaksas hakkındaki soruşturma, 14 Nisan'da Filipinler vatandaşı Mary Rose Tiburcio'nun (39) cesedinin, Lefkoşa'nın 32 kilometre batısındaki bir maden göletinde bulunmasının ardından başlatılan soruşturmada gözaltına alınmıştı. Sorgulanan zanlı, Tiburcio dâhil 7 kişiyi öldürdüğünü itiraf etmişti. Kurbanlar arasında Tiburcio'nun 6 yaşındaki kızı Sierra, Filipinler vatandaşları Maricar Valdez Arquilla ve Arian Palanas Lozano (28), Rumen Livia Bunea (36) ile 8 yaşındaki kızı Elena ve Nepal vatandaşı Kata Anou yer alıyor.

2’si çocuk 7 kişiyi öldürmüştü Flaş gelişme

KIBRIS’IN İLK SERİ KATİLİ

Kurbanlardan Tiburcio ve Lozano'nun cesetleri aynı maden göletinde, Kata Anou olduğu sanılan kurbanın cesedi ise katilin görev yaptığı askeri birliğin arazisindeki atış alanının yakınındaki bir kuyuda bulunmuştu. Kıbrıs'ın kayıtlara geçmiş ilk seri katili kabul edilen Metaksas, taammüden adam öldürme suçundan yargılandı. Metaksas'ın aleyhinde açılan dosyalar arasında insan kaçırma, soruşturmaya müdahale etme ve delilleri yok etme suçlamaları da yer aldı.

POLİSİN İHMALİ ORTAYA ÇIKTI

İşlenen cinayetlerin ortaya çıkmasından sonra Rum polisinin yabancı uyruklu oldukları için kayıp kadınların akıbetiyle ilgilenmediği, dolayısıyla ölümlerde ihmali bulunduğu yönündeki eleştiriler üzerine Rum Emniyet Genel Müdürü görevden alınmış, ardından Adalet Bakanı görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.

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