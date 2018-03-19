298 kişiye mezar olan uçağı vurmakla suçlanıyordu... Evinde ölü bulundu
2014 yılında Ukrayna'da düşürülen Moskova uçağını düşürmekle suçlanan Yüzbaşı Vladislav Voloshin Ukrayna'daki evinde ölü bulundu.
Temmuz 2014'te Hollanda'dan kalktıktan sonra Ukrayna'nın doğusunda düşürülen Malezya Hava Yolları'na ait MH17 sefer sayılı uçağı vurmakla suçlanan pilot Ukrayna'daki evinde tek kurşunla vurularak öldürüldü. 29 yaşındaki Yüzbaşı Vladislav Voloshin Ukrayna Hava Kuvvetleri'nde Su-25 pilotuydu.
İlk olarak pilotun intihar ettiği iddia edilse de Ukraynalı makamlar konuyla ilgili cinayet soruşturması başlattı.
Amsterdam'dan 17 Temmuz 2014'te havalanan uçaktaki 298 yolcu ve uçaktaki mürettebat hayatını kaybetmişti.
Olayda 196'sı Hollandalı olan yolcu ve mürettebatın tamamı ölmüştü. Geniş bir alana yayılan ceset parçalarının toplanması uzun sürmüştü.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle