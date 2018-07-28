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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
Ömer BİLGE / LEFKOŞA
28.07.2018 - 22:02, Son Güncelleme:

28 FETÖ’cü Yunanistan’a kaçarken yakalandı

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28 FETÖ’cü Yunanistan’a kaçarken yakalandı

Türkiye'de FETÖ davalarında aranan ve uzun süredir aileleriyle birlikte KKTC’de saklanan çoğu görevlerinden ihraç edilmiş eski asker ve öğretmen 28 kişi, Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandı.

Bir süredir FETÖ operasyonlarını yoğunlaştıran KKTC polisi, bir ihbarı değerlendirerek, 3 gündür bölgede görülen 12 metrelik ‘Gitar’ adlı yelkenli tekneyi takibe aldı.

17’Sİ ÇOCUK

Türkiye’de devam eden FETÖ davalarında aranan ve KKTC’de oldukları giriş kayıtlarında yer alan 19’u erkek, 9’u kadın 28 kişi, yanlarında 17 çocukla dikkat çekmemek için Girne’de tarihi limanın arkasına yanaşan tekneye bindi. Yunanistan’a kaçmaya çalışan şüpheliler, yanlarına sadece yiyecek ve su aldı. Tekne hareket etmek üzereyken polis baskın düzenledi. Şüphelilerden bazıları panik halinde suya atlayarak kaçmaya çalıştı, bir kısmı da cep telefonlarını denize attı. Operasyondan sonra dalgıçlar sudan 5 cep telefonu çıkardı. Polis, tekne sahibi ile kaçışı organize eden kişiler ve yardım ve yataklık edenlerin de arandığını belirtti.

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