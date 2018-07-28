28 FETÖ’cü Yunanistan’a kaçarken yakalandı
Türkiye'de FETÖ davalarında aranan ve uzun süredir aileleriyle birlikte KKTC’de saklanan çoğu görevlerinden ihraç edilmiş eski asker ve öğretmen 28 kişi, Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandı.
Bir süredir FETÖ operasyonlarını yoğunlaştıran KKTC polisi, bir ihbarı değerlendirerek, 3 gündür bölgede görülen 12 metrelik ‘Gitar’ adlı yelkenli tekneyi takibe aldı.
17’Sİ ÇOCUK
Türkiye’de devam eden FETÖ davalarında aranan ve KKTC’de oldukları giriş kayıtlarında yer alan 19’u erkek, 9’u kadın 28 kişi, yanlarında 17 çocukla dikkat çekmemek için Girne’de tarihi limanın arkasına yanaşan tekneye bindi. Yunanistan’a kaçmaya çalışan şüpheliler, yanlarına sadece yiyecek ve su aldı. Tekne hareket etmek üzereyken polis baskın düzenledi. Şüphelilerden bazıları panik halinde suya atlayarak kaçmaya çalıştı, bir kısmı da cep telefonlarını denize attı. Operasyondan sonra dalgıçlar sudan 5 cep telefonu çıkardı. Polis, tekne sahibi ile kaçışı organize eden kişiler ve yardım ve yataklık edenlerin de arandığını belirtti.
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