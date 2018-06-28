273 milyon dolarlık nakit ve mücevher... Eski başbakanın şok mal varlığı
Malezya polisi, yolsuzlukla suçlanan eski Başbakan Necip Rezak’ın evlerine düzenlenen baskında nakit para, mücevher ve lüks marka çantalar dâhil 273 milyon dolar değerinde varlığın ele geçirildiğini açıkladı.
MALEZYA Ticari Suçlar Dairesi’nin başında bulunan Amar Singh geçen ay Necip Rezak’ın evleri ve ofislerine düzenlenen operasyonlarla ilgili basın toplantısı düzenledi. 273 milyon dolar değerinde nakit, mücevher ve lüks eşyaya el konduğunu belirten Singh, “Sanırım, bu Malezya tarihindeki en büyük ele geçirme” ifadelerini kullandı.
NAKİT 3 GÜNDE SAYILDI
Amar, 150 polis memurunun yaklaşık bir aydır mücevherleri saydığını açıkladı. “Onları çok yakında sorguya alacağız” diyen Amar, “Bu mücevherlerin hediye olup olmadığını, eğer hediyeyse de kimler tarafından verildiğini tasdik etmemiz gerek” diye konuştu. Amar Singh ayrıca soruşturma kapsamının genişleteceğini belirtti.
Başkent Kuala Lumpur'da Malezya polisi tarafından yapılan açıklamada, operasyonda, 590 bin dolar değerinde 1.400 kolye, 2.200 yüzük ve 14 taçtan oluşan 12 bin parça mücevher, 19.3 milyon dolar değerinde 400’den fazla saat, 26 farklı ülkenin dövizinin bulunduğu 30 milyon dolar değerinde nakit para, 272 adet lüks çanta, 234 adet güneş gözlüğü ve bunların dışında birçok tasarım ürüne el konulduğu bildirildi. Yetkililer yaklaşık 30 milyon dolar değerindeki nakit paranın 6 para sayma makinesiyle 3 gün boyunca sayıldığını aktardı.
61 YILLIK KOALİSYON DEVRİLDİ
Necip Rezak, geçen ay Malezya başbakanlık seçimlerini ülkenin köklü siyasetçilerinden 92 yaşındaki Mahatir Muhammed’e karşı kaybederek görevden ayrılmıştı. Ülkedeki 61 yıllık Barisan Nasional koalisyonunun devrilmesinde, Necip’in hakkında çıkan yolsuzluk iddialarının büyük payı olduğu biliniyor. Ülkede yürütülen “1MDB” soruşturmasındaki belgelerde, 1MDB isimli yatırım fonuna bağlı ajanslar, bankalar ve kuruluşlar aracılığıyla Necip’in kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer edildiği öne sürülüyor.
Necip Rezak ve eşi Rosmah Mansor ifade vermeye çağrılmıştı.
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