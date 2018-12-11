'250 bin Suriyeli mülteci ülkesine geri dönebilir'
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği 2019 yılında 250 bin Suriyeli mültecinin ülkesine geri dönebileceğini açıkladı.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden yapılan açıklamada 250 bin Suriyeli mültecinin 2019 yılında Suriye'ye geri dönebileceği ve bu kişilerin belge ve barınma gibi sorunlarla baş başa kalabileceği belirtildi.
Halihazırda Türkiye, Lübnan, Ürdün, Mısır ve Irak'ta toplamda 5.6 milyon Suriyeli mültecinin yaşadığını belirten BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, rakamın aşağı ya da yukarı yönlü olmasının atılacak adımlarla bağlantılı olacağını vurguladı.
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