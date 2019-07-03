25 günde 40 ton çöp çıkarıldı
ABD merkezli Ocean Voyages Enstitüsü adlı çevre örgütü, Pasifik Okyanusu’nun kuzeyindeki bölgeden yaklaşık 40 ton balıkçı ağı ve plastik çöp temizlendiğini açıkladı.
Okyanusa yelkenliyle açılan ve 25 gün süren görevi tamamlayan çevrecilerin, bugüne kadarki en büyük okyanus temizliğini başarıyla gerçekleştirdiği belirtildi. Uydu ve insansız hava aracı teknolojisini kullanan ekibin okyanustan deterjan şişeleri, içecek kasaları, plastik mobilyalar, kovalar ve çocuk oyuncaklarının da olduğu tonlarca çöp çıkarıldığı kaydedildi. Ekibin aynı zamanda okyanustan ‘hayalet ağlar’ adı verilen biri 5 ton, diğeri de 8 ton ağırlığında balık avlama malzemesi topladığı ifade edildi. Birleşmiş Milletler rakamlarına göre her yıl 380 bin deniz memelisi denize atılan çöpler nedeniyle hayatını kaybediyor.
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