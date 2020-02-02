24 saat nöbet tacize misliyle yanıt

Hürriyet’in elde ettiği bilgiye göre TSK’nın İdlib’deki ana amacı gelişmeleri gözlemek. Karakollarda 24 saat aralıksız nöbet tutuluyor. Bir taciz olduğunda ‘anında misliyle karşılık’ veriliyor. Yeni gözlem noktaları kurulduğu iddiaları ise doğru değil.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) önceki gece yoğun çatışmaların yaşandığı İdlib’e yeni bir konvoy soktuğu öğrenildi. Yerel muhalif kaynaklar, konvoy içinde zırhlı personel taşıyıcıların yanı sıra zırhlı-paletli araçların da bulunduğunu, konvoyun istikametinin de rejimin son günlerde hedef aldığı Serakib bölgesi olduğunu öne sürdü. Serakib yakınlarındaki Tel Tukan’da TSK’nın 7 numaralı gözlem noktası bulunuyor.

TSK konvoylarının İdlib’e girişi, sosyal medya hesapları ile Suriye’deki iç savaşla ilgili anlık gelişmeleri bildiren internet sitelerine hemen yansıyor. Ancak hem muhalif hem de rejim yanlısı güçlerin, TSK’nın İdlib içindeki hareketliliğine ilişkin yanlış bilgiler verdiklerine dikkat çekildi. Hürriyet’in güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre, tamamen kaotik bir ortamın yaşandığı İdlib’de TSK unsurlarının pozisyonu ana hatlarıyla şöyle:

12 GÖZLEM NOKTASI: İdlib’de bulunan 12 gözlem noktası ile Maar Hitat’daki geçici mevzi bölgesindeki personel ve araçlarda belirli zaman dilimleri içinde görev değişimi yapılıyor. Bakım zamanı gelen tanklar da dahil her araç geri çekilip yerine yenisi gönderiliyor.

RUTİN NÖBET DEĞİŞİMİ: Konvoyların İdlib’e girişi çoğunlukla görev değişimi kapsamında. Gerekli görüldüğünde bazı gözlem noktalarına personel, mühimmat ve araç takviyesi de yapılıyor.

7 NUMARALI NOKTA: Rejim güçlerinin Maarat el Numan ilçesini ele geçirdikten sonra hedef aldığı Serakib yakınlarındaki 7 numaralı gözlem noktasına ağırlık verilmesi olağan bir durum.

HEDEF GÖZLEMLEMEK: İdlib’deki TSK mevcudiyetinin ana amacı gelişmeleri gözlemek. Yoğun riskli ortam olması nedeniyle, 24 saat aralıksız, eller tetikte nöbet tutuluyor.

ANINDA YANIT: TSK unsurlarına ve gözlem noktalarına tacizde bulunulması durumunda, Genelkurmay Karargâhı’na “ne yapalım” diye sorulması sözkonusu değil. İdlib’deki TSK unsurlarına taciz durumunda anında misliyle karşılık verilmesi emri zaten verilmiş durumunda. Taciz halinde hemen bu emir devreye giriyor.

YENİ NOKTA YOK: Sosyal medyaya yansıyan TSK’nın yeni gözlem noktaları kurduğu haberleri doğru değil. TSK konvoyu, bir gözlem noktasına normal bir ortamda değil her zaman risk taşıyan bir atmosferde gidiyor. Bunun için gereken güvenlik önlemi alınıyor. Bu kapsamda gerektiğinde belli bir süre için yol kesiliyor ve güvenlik güçlerimiz belirli bir süre gözlem noktası dışında mevzilenme pozisyonuna geçiyor. Bu durumda değişik kesimler tarafından sosyal medyaya, “TSK yeni gözlem noktaları kurdu” diye yansıyor.

GÜVENLİK İÇİN: Son olarak Serakib’le ilgili böyle iddialar ortaya atılıyor. Bu doğru değil. Yapılan gözlem noktasının güvenliği için kontrol noktası (checkpoint) oluşturmak amacıyla mevzilenme. Ortam sakinleştikten sonra gerektiğinde TSK unsurları buralardan geri çekiliyor. Risk ortamı oluşunca yeniden kontrol noktası kurabiliyor.

MUHALİFLERDEN KARŞI SALDIRI



İngiltere artık AB üyesi değilİDLİB’de bir yandan Rusya destekli rejim güçlerinin saldırıları devam ederken, diğer yandan muhalif güçlerin Halep’in kuzeydoğu kırsalında karşı saldırı başlattığı bildirildi. Muhalif güçlerin bu bölgede Suriye Ordusu’na karşı yeni bir cephe açtığı öne sürülürken, özellikle Han Tuman bölgesinde yoğun çatışmalar yaşandığı ifade edildi. Reuters’a konuşan muhalif kaynaklar, El Bab bölgesinden başlatılan harekâtta rejimden üç yerleşimin alındığını bildirdi.