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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraf: AFP
10.05.2019 - 10:17, Son Güncelleme:

230 yıllık yazının şifresini çözene 2000 euro ödül

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230 yıllık yazının şifresini çözene 2000 euro ödül

Fransa'nın kuzey batısındaki Plougastel kasabasında, deniz kıyısındaki bir kayaya çiviyle yazılan ve bugüne kadar içeriği anlaşılamayan yazının şifresinin çözülebilmesi için 2,000 Euro (yaklaşık 14 bin lira) ödül konuldu.

Birkaç yıl önce keşfedilen 230 yıllık yazı, 20 satırdan oluşuyor. Britanny'de sadece deniz suyunun çekildiği zamanlarda görülebilen yazıda bazıları baş aşağı yazılmış normal Fransız harflerinin yanı sıra, İskandinav tarzı "Ø" harfleri de bulunuyor.

Yazıda tek anlaşılabilen yer Fransız devriminin birkaç yıl öncesine işaret eden 1786 ve 1787 tarihleri.

Bretonca ya da Bask dilinde yazıldığı tahmin edilen yazıda ayrıca bir gemi, bir gemi dümeni ve üzerinde haç işareti olan bir kalp çizimi de var.

'BELKİ DE YAZIYI YAZAN KİŞİ YARI-CAHİLDİ'

Bir teori, bu yazının yakınlardaki bir donanma üssüyle bağlantılı olabileceği yönünde. İki metrelik kayanın yakınlarında 1880'lerde Brest Körfezi'ni korumak için inşa edilen bir kalenin kalıntıları ve hendekler yer alıyor. 1783'e kadar Fransa ve İngiltere savaştaydı.

Bazı uzmanlar yazıyı yazan kişinin yarı-cahil olabileceğini bazı uzmanlar da bu kişi ya da kişilerin duydukları sesleri bu şekilde yazıya geçirmiş olabileceğini söylüyor.

Yerel yetkililer, yazının sırrını çözebilmek için dünya genelinde tarihçilerden ve arkeologlardan yardım istiyor.

BAŞVURULAR KASIMA KADAR

Yetkililer, ilgilenenlerin kasım ayına kadar Plougastel belediyesine başvurabileceğini bu kişilere kayanın fotoğraflarının gönderileceğini ve ödülün, jürinin belirleyeceği en mantıklı açıklamanın sahibine verileceğini belirtiyor.

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