22. yıldönümünde Kardak’ta yine kriz

Türk sahil güvenlik botu ve Yunan savaş gemisi, Kardak bölgesinde karşı karşıya geldi. Kilimli’den gelen Yunan savaş gemisinin Kardak’a yaklaşarak Türk sularına girme çabasına, Türk sahil güvenlik botu önüne geçerek engel oldu. Yaklaşık yarım saat süren gerginliğin ardından Yunan savaş gemisi, Kilimli önlerine çekildi. Türk botunun ise Kardak önünde beklemeye devam ettiği görüldü. Bir Türk sahil güvenlik helikopteri de bölge üzerinde uçuş yaptı. Ayrıca, Kilimli Adası’nın Kardak’a bakan kuzeybatı yönünde 120 Yunan askerinin üç gündür gerçek mermilerde tatbikat yaptığı açıklandı. Bir Yunan internet sitesindeki fotoğraflar, Yunan askeri sitelerinde de yayınlandı. Kardak’a 2 mil uzaklıktaki Kilimli Adası’nda, 3 Yunan subayının düşen helikopterde ölümlerinin yıldönümleri anısına bugün tören düzenleneceği öğrenildi. Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos ile üst düzey askeri yetkililerin, törene katılacağı açıklandı.