2030 yılında obez çocuk sayısı 250 milyon olabilir

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleri2030 yılında obez çocuk sayısı 250 milyon olabilir
GeriDünya 2030 yılında obez çocuk sayısı 250 milyon olabilir
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA - Fotoğraf: AP
03.10.2019 - 17:12, Son Güncelleme:

2030 yılında obez çocuk sayısı 250 milyon olabilir

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
2030 yılında obez çocuk sayısı 250 milyon olabilir

Dünyada obez çocukların sayısının 150 milyon olduğu ve gerekli önlemler alınmazsa bu sayının 250 milyona ulaşabileceği bildirildi.

The Telegraph'ın haberine göre, Dünya Obezite Federasyonu tarafından yapılan araştırma, dünya genelinde 150 milyon olan obez çocuk sayısının 2030 yılında 250 milyona yükselebileceğini ortaya koydu.

Araştırmada, en yüksek obez çocuk oranının Pasifik adalarında görüldüğü, Cook Adaları'nda 2017 yılındaki verilere göre, 5 ila 9 yaşlarındaki çocukların yüzde 40'ının obez olduğu belirtildi.

Dünya Obezite Federasyonunun araştırmasında, bugün dünya genelinde 39 milyon obez çocuk sayısıyla en yüksek rakama sahip olan Çin'de herhangi bir önlem alınmaması durumunda 2030 yılında obez çocuk sayısının 62 milyona ulaşabileceği, 14 milyon obez çocuğa sahip ABD'de bu sayının 2030 yılında 17 milyon, 11 milyon obez çocuğun yaşadığı Hindistan'da 27 milyona çıkabileceği öngörüsünde bulunuldu.
Araştırmada, Dünya Sağlık Örgütünün bir organı olan Dünya Sağlık Meclisi tarafından 2013 yılında varılan çocuk obezitesiyle mücadele içerikli mutabakatı imzalayan 196 ülkenin yüzde 80'inin taahhüt edilen hedeflere ulaşma olasılığının, yüzde 10'unun bile altında kaldığı vurgulandı.
Öte yandan, en düşük obez çocuk oranlarının, Afrika kıtasında yer alan ülkelerde gözlendiği belirtildi.

Uzmanlar, obez çocukların gelecekte obez yetişkinlere dönüşme ihtimalinin yüksekliğine işaret ederek bu çocukların başta diyabet olmak üzere birçok hastalıkla karşı karşıya kalabileceklerini kaydetti.

Dünya Obezite Federasyonu Direktörü ve araştırmanın yazarlarından Tim Lobstein, artan kentleşmenin çocukların daha az fiziksel aktivite yapmaları ve daha durağan bir hayat sürdürmelerine yol açtığını belirterek hükümetlerin yüksek kalorili ve işlenmiş ürünlerin satışını engellemek için piyasaya müdahale etmeleri gerektiğini söyledi.
Lobstein ayrıca Mısır, Brezilya ve Meksika gibi ülkelerin gelecek yıllarda yüksek oranda obezite kaynaklı hastalıklarla mücadele edecek kapasiteye sahip olmadıklarına da dikkati çekti.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (03.10.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
Paris'te bıçaklı saldırı: En az 4 ölü
Rum medyası: Yunan F-16’ları Ankara korkusundan uçamadı
Irak'ta sular durulmuyor... 3 kentte sokağa çıkma yasağı
Cemal Kaşıkçı'nın son mesajını yayımladı