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Haber Giriş: 31.12.2019 - 14:06,Son Güncelleme:/

2020'ye böyle girdiler

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2020'ye böyle girdiler

Dünyanın en doğusundaki Yeni Zelanda, 2020 yılını, Türkiye'de saatler öğleden sonra 2'yi gösterirken karşıladı. Pasifik'teki ada ülkeleri Samoa ile Kiribati, 2020'ye ilk giren ülkeler oldu.

Dünyada yılbaşı ilk olarak Samoa ile Kiribati'ye bağlı Kiritimati adasında (Christmas adası) kutlandı. Adalar, Türkiye saati ile (TSİ) 13.00'te 2020'ye "merhaba" dedi.

Kiribati ve Samoa'nın ardından Yeni Zelanda ve Fiji de TSİ 14.00'te yeni yıla girdi.

Kiribati ve Samoa'nın ardından Avustralya ve Yeni Zelanda da yeni yıla merhaba dedi.

Diğer yandan, 2020'ye en son Güney Pasifik'te yer alan Amerikan Samoası girecek.

Avustralya'da Yeni Güney Galler eyaletine bağlı Sydney kenti haricinde yılbaşı kutlamalarında yangın riski nedeniyle havai fişek kullanımı yasaklanmıştı.

Düzenlenen görkemli gösteriler nedeniyle yeni yıl kutlamalarının sembolü haline gelen Sydney'de geçen yıl 8,5 ton havai fişek kullanılmış, gösterileri 1,6 milyondan fazla kişi yerinde izlemişti.

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