2019’un ilk Ay tutulması
Kuzey ve Güney Amerika ile Kuzey Avrupa’da tamamı, Avrupa ve Afrika’da ise parçalı olarak görülen 2019’un ilk Ay tutulması dün gerçekleşti.
Dünyada ilgiyle takip edilen kanlı Ay tutulması, Türkiye’nin batı illerinde de kısmen izlenebildi. İstanbul’da sabah saatlerinde gökyüzünü kaplayan bulutlar, Ay tutulmasının net şekilde görülmesini engelledi. Kanlı Ay tutulması Dünya’nın gölgesinin Ay’ı tamamen karanlıkta bırakarak tam Ay tutulması yaşandığı zaman gerçekleşiyor ve bu sebeple Ay kırmızı renkte görünüyor.
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