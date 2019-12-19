2019’un 5 arkeolojik keşfi

1) URFA ADAMI’NA KARDEŞ GELDİ

Şanlıurfa’ya 46 km mesafedeki Tek Tek Dağları Milli Parkı içerisinde yer alan Karahantepe’deki kazılarda, Göbeklitepe’den tanıdığımız T biçimli dikilitaşlardan tespit edilirken, yaklaşık 11 bin 500 yıllık olduğu tahmin edilen ‘Urfa Adamı’ heykelinin benzeri keşfedildi. Göbeklitepe’nin çağdaşı olarak bilinen Karahantepe’deki heykelin yüz hatları Urfa Heykeli kadar tanımlı olmasa da bu heykelin de aynı düşüncenin ürünü olduğunu kanıtlıyor.

2) GÖKÇEADA’DA GÖBEKLİTEPE İZLERİ

Gökçeada’da Uğurlu köyünün 900 metre doğusunda yer alan höyük ile civarda kamulaştırılan alanda devam eden arkeolojik çalışmalarda, günümüzden 8000 yıl öncesine ait olduğu düşünülen T biçimli anıtsal yapı ortaya çıkarıldı. Göbeklitepe dikili taşlarını anımsatan iki parça halinde yapılmış ´T´ biçimli bir dikili taş, iç içe geçmiş 7 metre uzunluğunda duvarlarla birbirine yerleştirilmiş.

3) METRELİK DEV HEYKEL

Denizli Leodikia antik kentindeki arkeolojik kazılarda, MS 113 yılında yapılan Roma İmparatoru Traian heykeli bulundu. 3 metre boyundaki heykel, anıtsal çeşmenin havuzunda tespit edildi. Depremle yıkılan çeşme kalıntılarının altında 356 parçaya bölünmüş halde bulunan heykel önünde bir de yazıt bulunuyor. 30 satır ve 14 maddeden oluşan su yasasında, “Her kim kente ait suyu kendi adına böler ve zarar verirse ceza öder” diyor. İmparator 60 yaşındayken yapılmış olduğu tahmin edilen heykelin önce başı bulundu. Heykelin vücut uzuvlarının birbiriyle orantısına bakıldığında ‘üst düzey sanat stili’ olduğu belirtiliyor.

4) BONCUKLU TARLA

Mardin’in Dargeçit içesinde Neolitik döneme ait, temeli moloz taşlarla örülü duvarlar ve sertleştirilmiş kil tabanları olan yapının açığa çıkarıldığı alanda Göbeklitepe ile aynı döneme ait bir de tapınak tespit edildi. Dört dikilitaşı olan ve Neolitik döneme ait tapınağın 11.300 yıllık olduğu tahmin ediliyor.

5) KÖRLER ÜLKESİ GÖZLERİNİ AÇIYOR

Hızlı tren projesi kapsamında, tarihi Haydarpaşa Garı ve çevresinde sürdürülen arkeolojik kazılarda Khalkedon (Kadıköy) antik kentine ışık tutacak çok önemli mimari kalıntılar, mezarlar ve 6 bine yakın sikke bulundu. T planlı, 4 adet nişi bulunan bir başka yapının ise anıtmezar olduğu düşünülüyor. İstanbul kadar güzel bir yer varken şehri karşı kıyıya kurdukları için ‘Körler Ülkesi’ olarak adlandırılan Khalkedon’a ait mimari yapılar daha önce hiç ortaya çıkarılamamıştı.