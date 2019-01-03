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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
İpek YEZDANİ
03.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

2019’da dünyayı neler bekliyor

İpek YEZDANİ
İpek YEZDANİ
ipek.yezdani@hurriyet.com.tr
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İpek YEZDANİ
İpek YEZDANİ
ipek.yezdani@hurriyet.com.tr
2019’da dünyayı neler bekliyor

Berlin Duvarı’nın çöküşünün 30’uncu, NATO’nun kuruluşunun 70’inci yıldönümünün kutlanacağı 2019 yılına, İngiltere’nin Brexit’le AB’den ayrılmasından, ABD’nin Suriye’den çekilmesine, Avrupa Parlamentosu seçimlerinden Ukrayna’daki devlet başkanlığı seçimlerine kadar birçok uluslararası olay damgasını vuracak.

ABD, Suriye’den çekilecek mi?

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin Suriye’den çekileceğini açıkladığı günden bu yana çekilme takvimine ilişkin önce ‘60 ila 100 gün içinde’, sonra ‘30 gün içinde’ iddiaları ortaya atıldı. Ancak Trump’ın yılbaşından önce yaptığı son açıklamada, ABD askerlerinin ülkeden ‘yavaş yavaş çekileceğini’ duyurmasının ardından, Amerikan New York Times gazetesi, Trump’ın Suriye’deki birliklere çekilme için dört ay süre verdiğini iddia etti. ABD gerçekten çekilecek mi, çekilirse bölgedeki dengeler nasıl değişecek, yeni yılın en önemli başlıklarından biri bu olacak.

 Trump’a baskı artabilir

ABD’de kasım ayında yapılan araseçimlerin ardından ABD Kongresi bugün yeni siyasi yapısıyla işbaşı yapıyor. Temsilciler Meclisi’nde Trump’ın rakibi Demokrat Parti çoğunluğu sağlarken, Demokratların Trump’a dair yolsuzluk ve usulsüzlüklerle ilgili daha fazla soruşturma açıp Beyaz Saray’a baskı yapabileceği konuşuluyor.

 İngiltere’nin AB’den boşanması tamamlanacak

Avrupa Birliği’nden ayrılma niyeti bildirimini tek taraflı olarak geri çekmesine olanak tanıyan Lizbon Anlaşması’nın 50’nci maddesini devreye sokmadığı ya da yeniden bir referanduma gitmediği müddetçe İngiltere, 29 Mart gecesi saat 23.00’te (TSİ 30 Mart saat 02.00’de) (anlaşmalı ya da anlaşmasız bir şekilde), AB’den resmen ayrılmış olacak. İngiltere’nin AB’den ayrılmasının hem topluluk açısından hem de Türkiye’nin üyelik sürecine dair önemli sonuçları olması bekleniyor.

AB ve İran ilişkileri:

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, 2018’in Aralık ayı ortasında yaptığı açıklamada, yakın zamanda İran’a ABD yaptırımlarını bertaraf edecek özel ticaret mekanizmasını kuracaklarını söylemişti. Söz konusu mekanizmanın 2019 başında açıklanması ve işletilmesi öngörülüyor.

Yemen’deki insani kriz tırmanıyor

İran destekli Husilerle, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Yemen hükümeti arasındaki dört buçuk yıldır süren savaşın neden olduğu insani krizin taraflar yapıcı adımlar atmadığı sürece daha da derinleşeceği öngörülüyor. Nitekim Uluslararası Kriz Grubu’nun yayınladığı son rapora göre de, 16 milyon Yemenlinin kıtlık tehdidi altında olduğu ve Yemen’deki insani krizin 2019 yılında daha da kötüleşebileceği kaydediliyor.

NATO’nun 70’inci yılı:

Nisan 2019’da, NATO Washington’da, dışişleri bakanları düzeyinde bir zirve gerçekleştirmeyi planlıyor.

2019’da dünyayı neler bekliyor

AVRUPA’DA ÜÇ KRİTİK SEÇİM

Ukrayna: Rusya ile gerginliğin devam ettiği Ukrayna’da, bir sonraki devlet başkanlığı seçimleri, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Genel seçimler öncesi eski Başbakan Yuliya Timoşenko, kamuoyu araştırmalarında ciddi farkla önde gidiyor. Araştırmalara göre Timoşenko’nun halk desteği yüzde 21, şu andaki Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nunki ise yüzde 10 civarında görünüyor.

Avrupa Parlamentosu: Avrupa’da 400 milyon civarında seçmen 23-26 Mayıs arasında Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için sandık başına gidecek. İngiltere’nin birlikten ayrılacak olması nedeniyle AP’deki koltuk sayısı 751’den 705’e düşürülecek. AP seçimleri beş yılda bir yapılıyor. AP’de en fazla oyu alan siyasi partinin adayının, mevcut AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in yerini alması bekleniyor. Ayrıca aşırı sağcı ve popülist partilerin alacağı oy oranı AB’nin geleceği açısından da kritik olacak.

Polonya: Polonya’da bu yıl içinde düzenlenmesi gereken parlamento seçimleri, ülkenin AB içindeki yerini ve AB ile ilişkilerini önemli ölçüde etkileyecek. Dört yıldır iktidarda olan ve AB ile mesafeli bir ilişki tesis eden milliyetçi-muhafazakâr Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) ile ana muhalefet partisi Vatandaş Platformu (PO) ve müttefiki Modern Parti (Nowoczesna) arasındaki mücadelede, muhalefetin blok halinde zaferi söz konusu olursa AB’yle lişkilerin yeniden öncelik kazanması bekleniyor.

2019’da dünyayı neler bekliyor

SON 24 SAATTE NE OLDU?

Son 24 saatte ne oldu? (02.01.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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İpek YEZDANİ
İpek YEZDANİ
ipek.yezdani@hurriyet.com.tr
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