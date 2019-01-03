2019’da dünyayı neler bekliyor
Berlin Duvarı’nın çöküşünün 30’uncu, NATO’nun kuruluşunun 70’inci yıldönümünün kutlanacağı 2019 yılına, İngiltere’nin Brexit’le AB’den ayrılmasından, ABD’nin Suriye’den çekilmesine, Avrupa Parlamentosu seçimlerinden Ukrayna’daki devlet başkanlığı seçimlerine kadar birçok uluslararası olay damgasını vuracak.
ABD, Suriye’den çekilecek mi?
ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin Suriye’den çekileceğini açıkladığı günden bu yana çekilme takvimine ilişkin önce ‘60 ila 100 gün içinde’, sonra ‘30 gün içinde’ iddiaları ortaya atıldı. Ancak Trump’ın yılbaşından önce yaptığı son açıklamada, ABD askerlerinin ülkeden ‘yavaş yavaş çekileceğini’ duyurmasının ardından, Amerikan New York Times gazetesi, Trump’ın Suriye’deki birliklere çekilme için dört ay süre verdiğini iddia etti. ABD gerçekten çekilecek mi, çekilirse bölgedeki dengeler nasıl değişecek, yeni yılın en önemli başlıklarından biri bu olacak.
Trump’a baskı artabilir
ABD’de kasım ayında yapılan araseçimlerin ardından ABD Kongresi bugün yeni siyasi yapısıyla işbaşı yapıyor. Temsilciler Meclisi’nde Trump’ın rakibi Demokrat Parti çoğunluğu sağlarken, Demokratların Trump’a dair yolsuzluk ve usulsüzlüklerle ilgili daha fazla soruşturma açıp Beyaz Saray’a baskı yapabileceği konuşuluyor.
İngiltere’nin AB’den boşanması tamamlanacak
Avrupa Birliği’nden ayrılma niyeti bildirimini tek taraflı olarak geri çekmesine olanak tanıyan Lizbon Anlaşması’nın 50’nci maddesini devreye sokmadığı ya da yeniden bir referanduma gitmediği müddetçe İngiltere, 29 Mart gecesi saat 23.00’te (TSİ 30 Mart saat 02.00’de) (anlaşmalı ya da anlaşmasız bir şekilde), AB’den resmen ayrılmış olacak. İngiltere’nin AB’den ayrılmasının hem topluluk açısından hem de Türkiye’nin üyelik sürecine dair önemli sonuçları olması bekleniyor.
AB ve İran ilişkileri:
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, 2018’in Aralık ayı ortasında yaptığı açıklamada, yakın zamanda İran’a ABD yaptırımlarını bertaraf edecek özel ticaret mekanizmasını kuracaklarını söylemişti. Söz konusu mekanizmanın 2019 başında açıklanması ve işletilmesi öngörülüyor.
Yemen’deki insani kriz tırmanıyor
İran destekli Husilerle, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Yemen hükümeti arasındaki dört buçuk yıldır süren savaşın neden olduğu insani krizin taraflar yapıcı adımlar atmadığı sürece daha da derinleşeceği öngörülüyor. Nitekim Uluslararası Kriz Grubu’nun yayınladığı son rapora göre de, 16 milyon Yemenlinin kıtlık tehdidi altında olduğu ve Yemen’deki insani krizin 2019 yılında daha da kötüleşebileceği kaydediliyor.
NATO’nun 70’inci yılı:
Nisan 2019’da, NATO Washington’da, dışişleri bakanları düzeyinde bir zirve gerçekleştirmeyi planlıyor.
AVRUPA’DA ÜÇ KRİTİK SEÇİM
Ukrayna: Rusya ile gerginliğin devam ettiği Ukrayna’da, bir sonraki devlet başkanlığı seçimleri, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Genel seçimler öncesi eski Başbakan Yuliya Timoşenko, kamuoyu araştırmalarında ciddi farkla önde gidiyor. Araştırmalara göre Timoşenko’nun halk desteği yüzde 21, şu andaki Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nunki ise yüzde 10 civarında görünüyor.
Avrupa Parlamentosu: Avrupa’da 400 milyon civarında seçmen 23-26 Mayıs arasında Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için sandık başına gidecek. İngiltere’nin birlikten ayrılacak olması nedeniyle AP’deki koltuk sayısı 751’den 705’e düşürülecek. AP seçimleri beş yılda bir yapılıyor. AP’de en fazla oyu alan siyasi partinin adayının, mevcut AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in yerini alması bekleniyor. Ayrıca aşırı sağcı ve popülist partilerin alacağı oy oranı AB’nin geleceği açısından da kritik olacak.
Polonya: Polonya’da bu yıl içinde düzenlenmesi gereken parlamento seçimleri, ülkenin AB içindeki yerini ve AB ile ilişkilerini önemli ölçüde etkileyecek. Dört yıldır iktidarda olan ve AB ile mesafeli bir ilişki tesis eden milliyetçi-muhafazakâr Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) ile ana muhalefet partisi Vatandaş Platformu (PO) ve müttefiki Modern Parti (Nowoczesna) arasındaki mücadelede, muhalefetin blok halinde zaferi söz konusu olursa AB’yle lişkilerin yeniden öncelik kazanması bekleniyor.
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