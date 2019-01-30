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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
30.01.2019 - 16:41, Son Güncelleme:

2018 yılında Akdeniz'de 2 bin 275 göçmen hayatını kaybetti

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2018 yılında Akdeniz'de 2 bin 275 göçmen hayatını kaybetti

BM Raporuna göre, 2018'de Akdeniz'den Avrupa'ya 139 bin düzensiz göçmen ulaştı, aynı yıl Akdeniz'de 2 bin 275 düzensiz göçmen yaşamını yitirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Brüksel'deki Basın Kulübü'nde BMMYK'nin "Umutsuz Yolculuklar" adıyla yayımlanan raporuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kuzey Afrika'dan Avrupa'ya geçmek isteyen mültecilerde geçiş esnasında ölüm oranının artmaya devam ettiğini belirten Grandi, "2018'de her gün ortalama 6 mülteci yaşamını yitirdi." dedi.

Grandi, söz konusu rakamın tüm Avrupa'yı düşünceye sevk etmesi gerektiğine dikkati çekerek, Avrupa'nın tüm gücüne, parasına ve teknolojisine rağmen Akdeniz'deki mülteci ölümlerini engelleyemediğine dikkati çekti.

2018 yılında Akdenizde 2 bin 275 göçmen hayatını kaybetti

AKDENİZ'DE 2 BİN 275 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAŞAMINI YİTİRDİ

BMMYK'nin "Umutsuz Yolculuklar" adıyla yayımlanan raporunda, Akdeniz'in düzensiz göçmenler için dünyanın en ölümcül rotası olduğu belirtildi.

Raporda, 2018'de Akdeniz'den Avrupa'ya ulaşan düzensiz göçmen sayısının 139 bin 300'le son 5 yılın en düşük rakamı olduğu kaydedildi.

Geçişlerdeki düşüşe rağmen geçen yıl Akdeniz'de 2 bin 275 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiği veya kaybolduğu bilgisinin paylaşıldığı raporda, günde ortalama 6 kişinin öldüğü bildirildi.

Raporda, düzensiz göçmenlerin rotalarındaki önemli değişiklikler de ortaya konuldu.

İSPANYA İLK DEFA AVRUPA'YA ANA GİRİŞ KAPISI OLDU

İspanya, düzensiz göçmenler için ilk defa Avrupa'ya ana giriş kapısı oldu. 2018'de bu ülkeye 6 bin 800 kişi kara yoluyla, 58 bin 600 düzensiz göçmen ise deniz yoluyla ulaştı.

İtalya'ya gelenlerin sayısı da bir önceki yıla göre 5 kat azalarak 23 bin 400'e indi. Bunda İtalya'daki yeni hükümetin aldığı sert tedbirlerin etkili olduğu belirtiliyor.

Yunanistan'a ise bir öncekine benzer şekilde 32 bin 500 düzensiz göçmen ayak bastı. 2017'de Yunanistan'a 30 bin kişi ulaşmıştı.

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