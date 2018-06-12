20 yıllık Rum davasında skandal! Titina Türkiye’yi suçlamak için tazminatını almıyor
TÜRKİYE’nin AİHM’de kaybettiği Kıbrıs’la ilgili ilk Rum mülkiyet davası olarak kabul edilen Titina Loizidou davasında büyük bir skandal yaşanıyor.
Türkiye aleyhine Girne’deki evine gidememesi nedeniyle 1989 yılında dava açan ve 1996’da kullanım kaybından dolayı 1.3 milyon dolar tazminat alan Titina Loizidou’nun, Türkiye’yi sürekli şikayet etmesine rağmen, Lefkoşa’daki Taşınmaz Mal Komisyonu’nun yaptığı, “Gel bu defa mülklerin tazminatı al, ya da takas yapalım” çağrısına cevap bile vermediği ortaya çıktı.
AVRUPA KONSEYİ’NDE KRİZ
Titina Loizidou davası geçen hafta AİHM kararlarının uygulanmasını takip eden Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nde yeniden gündeme geldi. Türkiye, Avrupa Konseyi’nden uzun yıllardır 20 yıllık Loizidou davasının kapatılmasını istiyordu. Loizidou Avrupa Konseyi’ne mektup yazarak, davanın kapatılmamasını istedi. Konsey Rum kadının talebini kabul edince, Türk heyeti sert tepki göstererek, toplantılardan çekildi ve 20 yıllık Loizidou davası kapatılıncaya kadar Kıbrıs’la ilgili AİHM kararlarını tartışmayacağını belirtti.
TAŞINMAZ MAL KOMİSYONU’NDAN AÇIKLAMA
Türkiye’nin büyük tepkisine yol açan davanın perde arkasını KKTC’de kurulu AİHM’in iç hukuk yolu olarak tanıdığı Rum mülk davalarına çözüm üreten Taşınmaz Mal Komisyonu’nun Başkanı Ayfer Said Erkmen açıkladı. Erkmen, yazılı açıklamasında, “Titina Loizidou’nun 1974 öncesinde Girne’de 10 adet taşınmaz mülkü olduğunu tespit ettik. Bunlardan 9’u boş arsa, birinin üzerinde ise, yarım inşaat varmış. Aradan geçen yıllarda bu yerlerin üzerine inşaatlar yapıldı. Bu tespitler 20 Kasım 2007 ve 27 Şubat 2008 tarihlerinde Titina Loizidou’nun avukatına mektupla iletildi. Ayrıca, Loizidou’ya bir çok kez Komisyon’a başvuru yapması çağrısında bulunuldu. Komisyona başvurmaları halinde bu mülkler için takas veya tazminat ödenmesi yapılabileceği belirtildi, ancak Loizidou cevap bile vermedi” dedi.
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