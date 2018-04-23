20 yıl hapis cezası
Fransa’nın başkenti Paris’i 2015’te kana bulayan terör saldırılarının hayatta olan tek zanlısı Salah Abdüsselam, 2016’da Belçika’da polisle silahlı çatışmaya girmek ve polis memurlarını yaralamaktan suçlu bulundu.
Fransa’da tutuklu olan terör örgütü DEAŞ bağlantılı olan Abdüsselam’ın katılmadığı Brüksel’deki duruşmada, hâkim, zanlının 20 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
Paris’te 2015’te düzenlenen saldırıların hayattaki tek zanlısı olan Abdüsselam, 2016’da Belçika’da polisle çatışmaya girmiş, aynı yıl martta polis baskınında yakalanmıştı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle