20 milyon tecrit altında... Raflar boşaltıldı, maskeler tükendi, kente giriş çıkış yasak

Çin, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Tayland ve ABD’nin ardından dün Hong Kong, Singapur, Vietnam, Suudi Arabistan ve İngiltere’de ‘2019-nCoV’ virüsünün tespit edildiği bildirildi. Böylece virüsün bulunduğu ülke sayısı 11’e çıktı. Çin Ulaştırma Bakanlığı’nın acil kodlu uyarısında, 11 milyon nüfuslu Wuhan’ın tüm otobüs, metro ve feribot seferlerinin iptal edildiği belirtilerek kent sakinlerinden “özel bir sebep olmadan şehri terk etmemeleri” istendi. Ayrıca 7.5 milyon kişinin yaşadığı Huanggang ile 1.1 milyon kişinin olduğu Ezhou şehirlerinde de ulaşım seferleri askıya alındı. Kararın ardından üç kentte panik yaşanmaya başladı. İnsanlar kendilerini evlerine hapsederken market rafları boşaldı, benzin istasyonlarında kuyruklar oluştu. Pazarlarda sebze, meyve bulunmazken eczanelerde ise maske stoku tükendi. Başkent Pekin’de ise yeni yıl kapsamında yapılacak büyük etkinlikler iptal edildi.

DSÖ ‘ACİL DURUM’ İLAN ETMEDİ

İki gündür üst üste toplanan Dünya Sağlık Örgütü dün, salgın nedeniyle “küresel acil durum” ilan etmek için erken olduğu kanısına vardı. Öte yandan katil virüsün ilk olarak Wuhan’da yabani hayvanların satıldığı bir pazarda, muhtemelen yarasa veya yılandan insana geçtiği tahmin ediliyor.