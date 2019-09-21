20 milyon dolarlık bebek teklifi
NBA’in bir dönem önemli basketbolcuları arasında yer alan Dennis Rodman (58), 1990’lı yıllarda beraberlik yaşadığı ABD’li şarkıcı Madonna’nın (61) kendisini hamile bırakması için 20 milyon dolar (114 milyon TL) teklif ettiğini açıkladı.
ABD’de yayınlanan The Breakfast Club isimli radyo programında konuşan Rodman, bir seferinde Madonna’nın yumurtlama döneminde seks yapabilmek için, ABD’den İngiltere’ye uçtuğunu söyledi. Ancak ikilinin ortak bir çocukları bulunmuyor.
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