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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
06.06.2018 - 23:12, Son Güncelleme:

20 kentte birden sokağa indiler!

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20 kentte birden sokağa indiler!

Yunanistan'ın 20'den fazla kentinde, Yunan ve Makedon hükümetleri arasında "isim sorununa" ilişkin yürütülen görüşmelere karşı gösteriler düzenlendi.

Gösterilerin en büyüğü, Büyük İskender'in doğum yeri kabul edilen Yunanistan'ın kuzeyindeki Pella kasabasında düzenlendi. Yunan bayrakları sallayan göstericiler, "Makedonya Yunan'dır" şeklinde sloganlar attı.

Benzer gösteriler Yunanistan'ın kuzeyindeki Makedonya bölgesinde de yapıldı.

20 kentte birden sokağa indiler

Yunan ve Makedon hükümetleri arasındaki görüşmeler özellikle son bir ay içerisinde hızlanırken çözüme ilişkin beklentilerin arttığı ifade ediliyor.
Yunanistan Dışişleri Bakan Nikos Kocias, "Kuzey Makedonya", "Yukarı Makedonya" ve "Yeni Makedonya" gibi isimlerin masada olduğunu belirtmişti.

 

İSİM SORUNU

Başta Türkiye olmak üzere birçok ülke, Makedonya'yı anayasal adı olan "Makedonya Cumhuriyeti" ismiyle tanırken Yunanistan, kendi sınırları içinde "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle bu ülkenin isminin değiştirilmesini talep ediyor.
Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991'den beri güney komşusu Yunanistan ile devam eden isim sorunu nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya üye olamıyor.

20 kentte birden sokağa indiler

Makedonya'nın uluslararası tanınırlığı, ülkenin BM Genel Kurulunda oy birliğiyle BM üyeliğine kabul edildiği 1993 yılının nisan ayında kesinlik kazanmış ancak güney komşusu Yunanistan'ın itirazıyla geçici referans olarak "Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya" (FYROM) adıyla üyeliğe kabul edilmişti.
Yunan halkının bir kısmı ise sorunun sadece isim değil, tarih ve kültüre ilişkin olduğunu savunarak, Üsküp yönetimini "Makedon kimliğini" çalmaya çalışmakla suçluyor. Antik dönemde Makedon Kralı olan Büyük İskender'in mirası, iki ülke arasında önemli bir rekabet alanı olarak görülüyor.

20 kentte birden sokağa indiler

Geçen yıl başlayan müzakerelere tepki olarak, başkent Atina'da yüz binlerce kişinin katıldığı bir gösteri düzenlenmişti. Anketlere göre, Yunanistan'da halkın yarısından fazlası, içinde "Makedonya" ibaresi geçen yeni bir isim istemiyor.
Makedonya'nın, Avrupa ekseninde kalmasını isteyen başta Almanya olmak üzere Avrupa Birliği ülkeleri ve ABD, sorunun çözüme kavuşmasını destekliyor. 

 

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