20 kanser türüne kan testiyle teşhiş
ABD’de bilim insanları, geliştirdikleri kan testiyle tek seferde 20 kanser türünü yüksek doğrulukla tespit etmeyi başardı.
Harvard Üniversitesi Dana-Farber Kanser Enstitüsü’nün sitesinde yer alan habere göre, araştırmacılar 1530’u kanserli, 2053’ü henüz kanser teşhisi konmamış 3583 kişiden aldıkları kan örneğine yaptıkları testlerde, kanserli hastaları ve kanserin başladığı dokuyu doğru şekilde tespit edebildi. Test, kanser teşhisinde yüzde 99.4 oranında başarılı sonuç verdi.
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