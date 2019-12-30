20 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınına göç etti

Rusya, Esed rejimi ve İran destekli grupların, şiddetli bombardımanlarını geçen hafta başından bu yana azaltmalarına rağmen, saldırıların sürmesinden korkan İdlibli ailelerin Türkiye sınır hattına yakın bölgelere kaçışları sürüyor.

Yerinden edilen sivillere ilişkin veri çalışması yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son 48 saat içinde yaklaşık 20 bin sivilin yerinden edildiğini söyledi.

Hallaj, geçen ay başından bu yana özellikle rejim ve Rusya’nın saldırılarından Suriye-Türkiye sınır hattı yakınındaki bölgelere kaçanların sayısının 284 bine ulaştığını ifade etti.

Saldırıların yeniden şiddetlenmesi halinde İdlib'in güneyindeki Cebel ez-Zeviye bölgesinde de göçlerin başlamasından, böylece ??250 bin sivilin daha yerinden edilmesinden endişe ediliyor.

AA HAVADAN GÖRÜNTÜLEDİ

İdlib'deki kampların dolması, yeni çadır kurulacak alan ile altyapının bulunmaması ve yardımların azalması nedeniyle binlerce sivil sığınacak yer bulmakta güçlük çekiyor.

Sular altında ve çamur içinde kalan kamplar, AA kameraları tarafından da görüntülendi.

Saldırılardan kaçarak evsiz kalan binlerce aile, yardım bekliyor.

İDLİB GERGİNLİĞİ AZALTMA BÖLGESİ

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti.

Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı. Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü.

Rusya’nın başını çektiği saldırıların yoğun olduğu alanlardan nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise 2019 içerisinde bir milyonu aştı.