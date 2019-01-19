2 yüzlü diyet
Dünyayı yok olmaktan kurtarmayı hedef alan ‘dünyevi diyet’in hazırlanmasını sağlayan Norveçli doktor Gunhild Stordalen’in 20 milyon sterlin (138 milyon TL) değerinde özel uçağının olduğu ortaya çıktı.
Küresel ısınmaya karşı görüşleriyle tanınan ve daha önce modellik yapan Stordalen’in küresel ısınmaya yol açan şekilde özel uçakla uzun seyahatleri tercih etmesi ‘ikiyüzlülük’ olarak nitelendiriliyor. Stordalen’in diyeti et tüketiminin azaltılması, sebze ve meyve tüketiminin ise arttırılmasını öneriyor. Dr. Gunhild Stordalen ile eşi Petter Stordalen’in ihtişamlı lüks yaşamı oldukça dikkat çekiyordu.
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