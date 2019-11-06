2 yıl rakibe gidemez
Çalışanıyla ilişki yaşadığı ve şirket prensiplerini çiğnediği gerekçesiyle görevine önceki gün son verilen McDonald’s’ın CEO’su Steve Easterbrook’un 27 milyon dolar (155 milyon TL) tazminat alacağı öğrenildi.
Yüklü tazminat hakkı kazanan Easterbrook, anlaşma gereği 2 yıl boyunca Burger King ve KFC gibi rakip firmalarda çalışamayacak. Easterbrook kovulmasının ardından önceki gün çalışanlara gönderdiği e-postada, bir çalışanıyla ilişki yaşadığını ve bunun bir hata olduğunu kabul etmişti.
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