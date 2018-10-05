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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
BBC Türkçe
05.10.2018 - 11:40, Son Güncelleme:

2 yaşındaki çocuk, 1060 doları kağıt öğütme makinesinde doğradı

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2 yaşındaki çocuk, 1060 doları kağıt öğütme makinesinde doğradı

ABD'nin Utah eyaletinde 2 yaşındaki bir çocuk, babasının kombine bilet için biriktirdiği 1060 doları evlerinde bulunan kağıt öğütme makinesine atarak doğradı.

Leo Belnap'ın anne-babasının hafta sonunda, bir zarfa koydukları paralarının kaybolması üzerine evin her yerini aradıkları ancak bulamadıkları belirtildi.

Ancak annesi Jackie Belnap, oğlunun kendisine kağıt doğrarken yardım etmeyi çok sevdiğini hatırlayarak evrak imha makinesine de baktı.

Aile, makinenin haznesinde bulunan doğranmış dolarların fotoğrafını Twitter'da paylaştı.

Ben Benlap olayı Twitter'dan paylaşırken, "Eşimle birlikte @Utah_Football biletleri için para biriktiriyorduk. Dün anneme vermek için parayı toparladık...Eşim kağıt öğütme makinesine bakana kadar zarfı hiçbir yerde bulamadık. Evet. 2 yaşındaki çocuk 1060 doları öğüttü" dedi.

Jackee Belnap, "İlk başta ne yapacağımızı bilemedik. Öylece kaldık. Ama sonra bunun güzel bir düğün anısı olacağını düşündük" dedi.

PARAYI GERİ ALABİLECEKLER

Baba Ben Belnap'ın Utah Üniversitesi'nin Amerikan futbolu karşılaşmaları için uzun bir zamandır bu parayı biriktirdiği söyleniyor.

Ailenin doğranmış paraları Hazine Bakanlığı'na göndermesi halinde 3 yıl içinde 1060 doların tamamını ya da bir kısmını geri alabileceği belirtiliyor.

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