2 milyara sıtmayı bitiririz
Son rapora göre, halen dünyada en çok can alan hastalıklardan biri olan sıtmadan yıllık fazladan 2 milyar dolar ile 2050 yılında tamamen kurtulmak mümkün.
Saygın bilim dergisi The Lancet’te yayımlanan bir rapor, yeterli kaynak ile sıtmanın 30 yılda dünya üzerinden silinebileceğini savunuyor. 41 bilim insanının hazırladığı rapora göre, sıtmayla mücadelede için harcanan 4.3 milyar dolara (25 milyar TL) eklenecek 2 milyar dolar (11 milyar TL), 30 yıl içinde bu hastalığın kökünün kazınması için yeterli. Ancak bu rapor, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) iki hafta önce yayınladığı 3 yıllık araştırmaların sonucu olan rapor ile çelişiyor. DSÖ raporu, sıtma parazitinin dünya üzerinden silinmesinin, antibiyotiklere karşı gelişen direnç nedeniyle giderek zorlaştığını öne sürüyordu.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle