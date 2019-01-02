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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraf: Reuters
02.01.2019 - 13:39, Son Güncelleme:

2 Hint kadın tapınağa girerek tarihe geçti

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2 Hint kadın tapınağa girerek tarihe geçti

Hindistan'da dini kuralların kadınların girmesini yasakladığı fakat Yüksek Mahkeme'nin kararıyla kadınların kullanımına açılan Sabarimala Tapınağı'na ilk kez 2 kadın girdi. Tapınak yönetimi "kutsal mekanın kirlendiğini" açıklayarak, "kirlilikten arındırma ritüelleri" yapmak üzere tapınağı kapattı.

42 yaşındaki Bindu Ammini ve 44 yaşındaki Kanaka Durga, bugün güneş doğarken tapınağa girdiklerini açıkladı.

Ülkenin güneyindeki Kerala eyaletinde bulunan tapınağa "adet görme yaşında" olarak görülen 10 ile 50 yaş arası kadınlar alınmıyordu.

Buna karşı dava açan kadınlar Ekim'de Yüksek Mahkeme'de görülen davayı kazanmış fakat tapınaktakilerin protestosu nedeniyle bugüne kadar girmeyi başaramamıştı.

BBC'ye konuşan Ammini, "Sabahın ilk saatlerinde tapınağa girdik ve idolü birkaç dakika gördük" dedi.

'TAPINAĞI KİRLETTİLER'

2 kadın 24 Aralık'ta da tapınağa girmeye çalışmış ancak saldırılar nedeniyle girememişti.

"Kadınların tapınağı kirlettiğini" öne süren tapınak yönetimi ise olayın ardından tapınağı kapatarak birkaç saat boyunca "arındırma ritüelleri" yaptıktan sonra tapınağı tekrardan açtı.

Konuyla ilgili bir basın açıklaması yapan Kerala Eyalet Başbakanı Pinarayi Vijayan, kadınların tapınağa girmesinin tarihi bir gelişme olduğunu fakat tapınağın bunun ardından kapanmasının Yüksek Mahkeme kararlarına aykırı olduğunu söyledi.

Hindistan'da çoğu tapınak regl olmadıkları müddetçe kadınların girmesine izin veriyor. Sabarimala ise regl olma yaşındaki tüm kadınların girmesini yasaklayan nadir tapınaklardan.

Bir tepenin üzerinde yer alan ve her yıl milyonlarca erkeğin çıplak ayak ziyaret ettiği tapınağa ziyaretlerini anlatan Ammini, yönetimin kendilerine yardımcı olduğunu, normalde tapınağa girmeden önce yapılan ritüelleri protestocuların kendilerini fark etmemesi için yapamadıklarını söyledi.

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