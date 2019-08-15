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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
15.08.2019 - 00:08, Son Güncelleme:

2 euro verdi, 209 milyon euro kazandı

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2 euro verdi, 209 milyon euro kazandı

İtalya'da popüler olan "SuperEnalotto" oyununda bir talihli, 2 euro vererek oynadığı bilete büyük ikramiye isabet etmesi sonucu 209 milyon euro (yaklaşık 1,3 milyar Türk lirası) kazandı.

İtalyan basınındaki haberlere göre, kuzeydeki Milano yakınlarındaki Lodi kasabasında 2 euroya bilet alan talihli, bir gecede milyoner oldu.

Sahibini 209 milyonun sahibi yapan bilet, Lodi'deki bir büfeden satıldı.

Marino isimli büfenin sahibi Marisa Caserini, büyük ikramiyeyi kazanan bileti kendisinin sattığını belirterek, çok heyecanlı olduğunu ifade etti.

Biletin bir kişi tarafından makineye oynatıldığını ifade eden Caserini, biletin 1 ile 90 arasında rastgele belirlenen 6 sayıdan oluştuğunu aktardı.

209 milyon euro ile ülke tarihinin en büyük ikramiyesini kazandıran şanslı numaralar ise "7, 32, 41, 59, 75 ve 76" oldu.

Söz konusu meblağın Avrupa'nın da en büyük ikramiyesi olduğu belirtildi.

Ülkedeki en büyük ikramiye ise 30 Ekim 2010'daki çekilişte verilmişti. O günkü şanslı rakamların yazılı olduğu bilet, sahibine 177,7 milyon euro kazandırmıştı.

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