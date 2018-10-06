2 bin yıl dayanırız
ABD Başkanı Trump’ın Suudi Kral Selman’a yönelik “Biz olmasak iki haftadan fazla iktidarınızı koruyamazsınız” sözlerine Veliaht Prens röportajda yanıt verdi. Prens Selman, “Suudi Arabistan orada 1744’ten, sanıyorum ABD’den 30 yılı aşkın süre önceden beri mevcut” diyerek ABD’siz 2 bin yıl dayanabileceklerini söyledi.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (33), ülkesinin, güvenliği karşılığında herhangi bir bedel ödemeyeceğini söyleyerek, ABD Başkanı Donald Trump’ın, “Biz olmasak iki haftadan fazla orada kalamazsın” sözlerine yanıt verdi. Prens Selman, başkent Riyad’da Amerikan Bloomberg haber sitesine röportaj verdi.
‘OBAMA BAŞARISIZ OLDU’
Trump’ın sözlerinin sorulması üzerine Prens Selman, ABD yardımı olmadan 2 bin yıl dayanabileceğini söyleyerek, “Ben ABD Başkan Barack Obama’nın, 8 yıllık görev süresince, gündemimizin çoğuna – sadece Suudi Arabistan değil aynı zamanda Ortadoğu’da - karşı çalıştığını düşünüyorum. ABD ajandamıza karşı çalıştığı halde çıkarlarımızı koruyabildik. Sonuçta başarılı olduk ve Başkan Obama liderliğindeki ABD başarısız oldu, örneğin Mısır’da” dedi.
Bloomberg’in Trump’ın sözlerini yeniden gündeme getirmesi üzerine Prens, “Bilirsiniz ki, herhangi bir dost, iyi şeyler ve kötü şeyler söyleyecektir. Dolayısıyla sizinle ilgili yüzde 100 iyi şeyler söyleyen arkadaşlarınız olamaz, aileniz dahi olamaz. Bazı yanlış anlamalar olacak. Bu yüzden bunu, bu kategoriye koyuyoruz” yanıtını verdi.
“Suudi Arabistan orada 1744’ten, sanıyorum ABD’den 30 yılı aşkın süre önceden beri mevcut” diye sözlerine devam eden Muhammed bin Selman, Başkan Trump’ın son açıklamalarının çok isabetli olmadığını kaydetti. Prens, “Suudi Arabistan güvenliği karşılığında herhangi bir bedel ödemeyecektir. ABD’den aldığımız tüm silahların parasını ödedik. Bunlar bedavadan gelen silahlar değil” ifadesini kullandı. Öte yandan Prens Selman, Trump yönetimiyle yapılan anlaşmanın her iki tarafın da çıkarına hizmet ettiğini, memnun olduklarını kaydetti.
‘ONUNLA ÇALIŞMAYI SEVİYORUM’
Amerikan haber sitesi muhabirleri bunun üzerine, “Öyleyse iki ülke arasındaki ilişkiler ABD Başkanı bu sözleri söylemeden 24 saat öncesindeki gibi iyi” deyince, Prens Selman, “Evet tabii ki. Bütün resme bakarsanız yüzde 99 iyi şeyler, sadece bir kötü şey görürsünüz” dedi. Bloomberg de, “Trump yüzde 1’den biraz fazla görüyor” yorumunu yapınca Prens, “Yüzde 1. Onunla (Trump) çalışmayı seviyorum. Onunla çalışmayı gerçekten seviyorum ve Ortadoğu’da, özellikle aşırıcılık, aşırı ideolojileri terörizme karşı çok şey başardık ve DEAŞ Irak ve Suriye’de çok kısa sürede yok oldu. Bu yüzden, bu güçlü bir inisiyatif” diye konuştu.
‘O OPERASYONDA SADECE 8 KİŞİNİN SORGUSU SÜRÜYOR’
Suudi Arabistan Veliaht Prensi, geçen yıl ülke genelinde yüksek profilli işadamları ve kamu görevlilerine yönelik yapılan yolsuzluk operasyonları ile ilgili de konuştu. Ülkede prensler ve iş adamlarının aralarında bulunduğu yolsuzluk soruşturmaları kapsamında gözaltına alınanların 35 milyar dolardan fazla mal varlığına el konulduğuna dikkati çeken Veliaht Prens, bu kişilerden büyük çoğunluğunun serbest bırakıldığını, sadece 8’inin soruşturmasının devam ettiğini ifade etti.
TRUMP O SÖZLERİ MİTİNGDE SÖYLEMİŞTİ
Başkan Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz’i, ABD’nin askeri desteği olmazsa iki haftada iktidarını kaybedebileceği, bunun bedelini ödemesi gerektiği konusunda uyardığını ifade etmişti. Trump bu sözleri Mississippi eyaletinde partisinin kongre ara seçimleri için 3 Ekim’de düzenlediği seçim mitinginde dile getirmişti.
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