2 Batılı akademisyen için Taliban ile takas
AFGANİSTAN Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Taliban’ın kollarından olan Hakkani grubundan Enes Hakkani ile iki Taliban mensubunun serbest bırakılacağını açıkladı.
Afgan yönetimi karşılığında 2016’da Kabil’de kaçırılan Amerikan Üniversitesi’nin iki akademisyeni Amerikalı Keving King ile Avustralyalı Timothy Weeks’in salıverilmesini bekliyor. Hakkani grubu, ABD’nin 2001’de Afganistan’a müdahalesinden beri kanlı saldırılarla biliniyor. Celaluddin Hakkani tarafından kurulan grubun başında halen oğlu Sirajuddin bulunuyor. 2014’te tutuklanan, 2016’da idam cezasına çarptırılan Enes Hakkani ise örgüt liderinin kardeşi. ABD ile Taliban arasında yürütülen görüşmelerle birlikte Hakkani’nin adı yeniden gündeme gelmişti. Ancak eylül ayında Başkan Trump, görüşmelerin iptal edildiğini açıklamıştı. Hakkani’nin salıverilmesinin görüşmeleri canlandırabileceği yorumları yapılıyor.
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