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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA - Fotoğraflar: AFP
14.05.2019 - 22:12, Son Güncelleme:

2 asker öldü Macron, böyle dedi: 'Gerekli bir operasyondu'

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2 asker öldü Macron, böyle dedi: 'Gerekli bir operasyondu'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Burkina Faso’da rehineleri kurtarma operasyonu sırasında 2 Fransız askerinin hayatını kaybetmesine yönelik gelen eleştirilere ilişkin, “Gerekli bir operasyondu” dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa’da esir kurtarma operasyonunda hayatını kaybeden 2 Fransız askerine anma töreni düzenledi. Macron operasyona yönelik eleştirilere, “Fransızlar tehlike altındaydı, onları kurtarmak gerekiyordu. Gerekli bir operasyondu” ifadeleriyle cevap verdi.

2 asker öldü Macron, böyle dedi: Gerekli bir operasyondu

Hayatını kaybeden iki deniz komandosu için “Benzersiz cesaret gösteren kahramanlar” diyen Macron yapılan operasyonun zor ve tehlikeli ama hayat kurtarmak için gerekli olduğunun altını çizdi. Askerlerin “kurban” edildiği yönünde eleştire ilişkin Fransız Cumhurbaşkanı, “Askerlerimizi kurban etmedik, bu görevin trajik yönlerinden biri, anlaşmanın karanlık tarafı, askerlerin ulusumuza gönüllü fedakarlığıdır” dedi.

2 asker öldü Macron, böyle dedi: Gerekli bir operasyondu

Geçtiğimiz Cuma günü Burkina Faso’da kaçırılan 2’si Fransız 4 esiri kurtarmak için operasyon yapan 2 askerin hayatını kaybetmesi Fransa çapında eleştirilere neden olmuştu.

2 asker öldü Macron, böyle dedi: Gerekli bir operasyondu

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