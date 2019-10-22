19 saatlik uçuşlara hazırlanın
New York’tan Sydney’e 19 saat 16 dakika süren dünyanın en uzun ticari uçuşunun insan bedeni üzerindeki etkilerini incelemek üzere iki üniversiteyle anlaşıldı. Sonuçlar olumlu olursa, söz konusu uçuşlara 2022 veya 2023’ten itibaren başlanacak.
Avustralya’nın Qantas Havayolları’nın 49 yolcusuyla pazar günü başarıyla tamamladığı 19 saat 16 dakika süren yolculuk tüm dünyada merak konusu oldu. Boeing 787-9 tipi uçakla New York’tan Sydney’e yapılan 16 bin 200 km’lik uçuşun 4 pilot, kabin ekibi ve yolcular üzerindeki etkileri incelendi.
YÜKSEK KARBONHİDRATLI BESLENME
Uçuşta bulunan yolcuların saat farkı nedeniyle asgari jetlag (uçuş yorgunluğu) yaşamaları için uçağa bindikten sonra saatlerini Sydney’e göre ayarlamaları istendi ve doğu Avustralya’da gece olana kadar yolcular uyanık tutuldu. Uçuşun 6. saatinde yüksek karbonhidrat içeren yemek verildikten sonra kabin karartılarak yolcular uyumaya teşvik edildi.
YOLCULARA EGZERSİZ YAPTIRILDI
Uçuşta pilotların beyin dalgaları, melatonin seviyeleri ve refleksleri kayıt altına alınarak gözlemlendi, yolculara egzersiz yaptırıldı ve bu kadar çok saat dilimi geçmenin insan bedeni üzerindeki etkilerine bakıldı. Sonuçların olumlu olması halinde yolculu uçuşların 2022 ya da 2023’te başlaması öngörülüyor.
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