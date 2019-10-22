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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
22.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

19 saatlik uçuşlara hazırlanın

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19 saatlik uçuşlara hazırlanın

New York’tan Sydney’e 19 saat 16 dakika süren dünyanın en uzun ticari uçuşunun insan bedeni üzerindeki etkilerini incelemek üzere iki üniversiteyle anlaşıldı. Sonuçlar olumlu olursa, söz konusu uçuşlara 2022 veya 2023’ten itibaren başlanacak.

Avustralya’nın Qantas Havayolları’nın 49 yolcusuyla pazar günü başarıyla tamamladığı 19 saat 16 dakika süren yolculuk tüm dünyada merak konusu oldu. Boeing 787-9 tipi uçakla New York’tan Sydney’e yapılan 16 bin 200 km’lik uçuşun 4 pilot, kabin ekibi ve yolcular üzerindeki etkileri incelendi.

YÜKSEK KARBONHİDRATLI BESLENME

Uçuşta bulunan yolcuların saat farkı nedeniyle asgari jetlag (uçuş yorgunluğu) yaşamaları için uçağa bindikten sonra saatlerini Sydney’e göre ayarlamaları istendi ve doğu Avustralya’da gece olana kadar yolcular uyanık tutuldu. Uçuşun 6. saatinde yüksek karbonhidrat içeren yemek verildikten sonra kabin karartılarak yolcular uyumaya teşvik edildi.

YOLCULARA EGZERSİZ YAPTIRILDI

Uçuşta pilotların beyin dalgaları, melatonin seviyeleri ve refleksleri kayıt altına alınarak gözlemlendi, yolculara egzersiz yaptırıldı ve bu kadar çok saat dilimi geçmenin insan bedeni üzerindeki etkilerine bakıldı. Sonuçların olumlu olması halinde yolculu uçuşların 2022 ya da 2023’te başlaması öngörülüyor.

19 saatlik uçuşlara hazırlanın

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