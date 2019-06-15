18 yaş altına estetik yasağı
İngiltere Kraliyet Kamu Sağlığı Topluluğu yayınladığı raporda estetik ameliyatların ve kozmetik işlemlerin 18 yaş altı kişilere yasaklanması, bu işlemleri yapan kişi ve yerlere uygulanan prosedürlerin ise sıkılaştırılması gerektiğini açıkladı.
Kurum, yetersiz denetim nedeniyle neredeyse ergen yaştaki kişilerin yaptırdığı dudak dolgusu, dövme, piercing ve akupunktur gibi işlemlerde enfeksiyon riskinin arttığına dikkat çekti. Denetimsiz şekilde yapılan bu uygulamaların ayrıca ülser, doku bozukluğu hatta görme kaybına yol açabileceği belirtildi.
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