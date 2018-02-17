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    17 kişiyi öldürüp hamburger yedi

    Hürriyet Haber
    17.02.2018 - 11:00 | Son Güncelleme:

    ABD'nin Florida eyaletinde Sevgililer Günü'nde 17 kişiyi öldüren Nikolas Cruz'un (19), saldırıdan hemen sonra fastfood zincirine giderek karnını doyurduğu ortaya çıktı.

    Çarşamba yerel saatle 14.19'da Broward kentindeki Stoneman Douglas Lisesi'ne AR-15 tipi tüfekle gelerek katliam yapan Cruz, saldırı sonrası paniğe kapılıp okuldan kaçan öğrencilerin arasına karışarak olay yerinden uzaklaştı.

    Uber taksi çağırarak okulun bulunduğu mahalleyi terk eden Cruz, yakınlardaki bir mahalleye giderek önce McDonald's'ta hamburger yedi sonra bir başka fastfood zincirinden içecek aldı. Özel tim, Cruz'u saat 15.41'de yakaladı.

    Evlatlık olduğu belirtilen Cruz'un babasının yıllar önce kalp krizinden, annesininse geçen yıl zatürreeden hayatını kaybettiği belirtildi.
    Perşembe hâkim karşısına çıkan saldırganın avukatları müvekkillerinin otizm, depresyon ve başka psikolojik rahatsızlıkları bulunduğu savunmasını yaptı.

    Etiketler: son dakika , haber , haberler , florida , abd , fastfood , taksi
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