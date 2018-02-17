17 kişiyi öldürüp hamburger yedi

Çarşamba yerel saatle 14.19'da Broward kentindeki Stoneman Douglas Lisesi'ne AR-15 tipi tüfekle gelerek katliam yapan Cruz, saldırı sonrası paniğe kapılıp okuldan kaçan öğrencilerin arasına karışarak olay yerinden uzaklaştı.

Uber taksi çağırarak okulun bulunduğu mahalleyi terk eden Cruz, yakınlardaki bir mahalleye giderek önce McDonald's'ta hamburger yedi sonra bir başka fastfood zincirinden içecek aldı. Özel tim, Cruz'u saat 15.41'de yakaladı.

Evlatlık olduğu belirtilen Cruz'un babasının yıllar önce kalp krizinden, annesininse geçen yıl zatürreeden hayatını kaybettiği belirtildi.

Perşembe hâkim karşısına çıkan saldırganın avukatları müvekkillerinin otizm, depresyon ve başka psikolojik rahatsızlıkları bulunduğu savunmasını yaptı.