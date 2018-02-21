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    17 FETÖ’cü Koyun Adasına kaçtı

    Yorgo KIRBAKİ/ATİNA
    21.02.2018 - 01:12 | Son Güncelleme:

    FETÖ üyesi oldukları belirtilen 6’sı çocuk, 4’ü kadın 7’si de erkek toplam 17 kişi, pazartesi günü Türkiye’den Ege sahillerindeki Koyun adasına (İnuses) kaçtı.

    Yunan Sahil Güvenlik kuvvetleri tarafından Türkiye sahillerine 3-4 mil uzaklıktaki Koyun adasının “Punta” sahilinde bulunan 17 kişi Sakız adasına nakledildi. FETÖ’cüler Yunan makamlarından iltica talebinde bulundular. Koyun Adası’na kaçanlar arasında devlet memurlarının da olduğu öğrenildi. Aralık ayında da Koyun adasına 33 FETÖ üyesi kaçmıştı. 15 Temmuz 2016 darbesinden sonra Yunanistan’a kaçan FETÖ üyelerinin sayısı 2 bini geçti. 2016’da 153, 2017 yılında da 1.827 FETÖ’cü Yunan makamlarından iltica talebinde bulundu. Yunanistan’a kaçan FETÖ’cülerin önemli bir bölümü Atina’da yaşıyor. Yunan başkentinin Kalithea, Pangrati ve Kipseli gibi ortadirek semtlerinde, genellikle internet üzerinden kiraladıkları evlerde yaşıyorlar. 

    Etiketler: gazetehaberleri , fetö , Yunanistan
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