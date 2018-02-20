17 FETÖ'cü Koyun Adası'na kaçtı

YUNAN Sahil Güvenlik kuvvetleri tarafından, Koyun Adası'nın “Punta” sahilinde bulunan 17 kişi Sakız Adası'na nakledildi. FETÖ’cüler Yunan makamlarından iltica talebinde bulundu. Koyun Adası'na kaçanlar arasında devlet memurlarının da olduğu öğrenildi.

Koyun Adası'na aralık ayında 33 FETÖ üyesi kaçmıştı. 15 Temmuz darbesinden sonra Yunanistan’a kaçan FETÖ üyelerinin sayısı 2 bini geçti. 2016’da 153, 2017 yılında da 1.827 FETÖ’cü Yunan makamlarından iltica talebinde bulundu.



Yunanistan’a kaçan FETÖ’cülerin önemli bir bölümü Atina’da yaşıyor. Yunan başkeninin Kalithea, Pangrati ve Kipseli gibi orta gelir düzeyine sahip semtlerde, genellikle internet üzerinden kiraladıkları evlerde yaşıyorlar.

Geçen ocak ayı sonunda Pensilvanya’dan bir FETÖ heyeti, sessiz sedasız Yunanistan’a gelerek, Atina ve Selanik’te yaşayan bazı FETÖ üyeleri ile görüştü.

Heyette 'Kimse Yok mu' derneğinin ABD’deki devamı sayılan 'Embrance Realif' adlı örgütün üyelerinin de yer aldığı öğrenildi. Heyet üyeleri Yunan medyasına, Yunanistan’daki FETÖ’cülere yardım ulaştırabilme yollarını araştırdıklarını söylediler.

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