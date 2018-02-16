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    17 bin lirayı cebine koymak isterken düşürdü

    DHA
    16.02.2018 - 17:45 | Son Güncelleme:

    Zonguldak’da kırtasiyecilik yapan Murat Arslan, iş yerinin önünde bulduğu içinde 17 bin lira olan cüzdanı, sahibine teslim etti. 75 yaşındaki Almanya’dan emekli Nazife Gün, parayı tedavi masrafları için biriktirdiğini söyledi.

    ÇAYCUMA, Pehlivanlar Mahallesindeki evinde yalnız yaşayan Almanya’dan emekli Nazife Gün, özel bir hastanede tedavi olmak için bankada biriktirdiği 17 bin 115 lirayı çekti. Gün, cüzdanına koyduğu parayı ceketinin iç cebine yerleştirmek isterken banka şubesinin hemen yanındaki kırtasiyenin önünde düşürdü. İş yerinin önündeki cüzdanı fark eden Murat Arslan, belediyeye bilgi verdi. Yapılan anons üzerine cüzdanını düşürdüğünü fark eden Nazife Gün, belediye görevlileriyle birlikte kırtasiyeye giderek cüzdanını aldı.

    17 bin lirayı cebine koymak isterken düşürdü

    ‘ARTIK MANEVİ OĞLUMSUN’
    Sevinçle kırtasiyeciye sarılan Nazife Gün, “Artık benim ebedi, manevi oğlumsun. Sen benim yavrumsun” diyerek teşekkür etti. Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı da kırtasiyeci Murat Arslan’ı duyarlılığından dolayı tebrik etti.

    17 bin lirayı cebine koymak isterken düşürdü

    Etiketler: Almanya’dan emekli Nazife Gün , tedavi parasını kaybetti , Murat Arslan , zonguldak , gurbetçi , Avrupa'dan haberler
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