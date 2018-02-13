Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>16 ve 18 yaşlarında 2 çocuk, 6 haftalık bebeğin ölümüyle ilgili olarak tutuklandı!

    16 ve 18 yaşlarında 2 çocuk, 6 haftalık bebeğin ölümüyle ilgili olarak tutuklandı!

    Hürriyet Haber
    13.02.2018 - 11:56 | Son Güncelleme:

    İngiltere’nin Southampton şehrinde, 16 yaşındaki bir erkek çocuğu ile 18 yaşındaki bir kız çocuğu, 6 haftalık bir erkek bebeğin şüpheli ölümüyle ilgili olarak tutuklandı.

    İngiltere’de meydana gelen bir bebek ölümü, tüm şüpheleri çocuk yaştaki iki kişinin üzerinde topladı. Geçen pazar günü hastanede hayatını kaybeden 6 haftalık bir bebeğin ölümüyle ilgili olarak 16 ve 18 yaşlarındaki iki genç önce gözaltına alındı, ardından tutuklandı. Polis yetkilileri, pazar sabahı acil yardım hattının aranarak evdeki bebek için tıbbi yardım talep edildiğini aktardı. Mahalle sakinleri, polisin olayla ilgili olarak kendilerinden bilgi aldıklarını ve yaşananların korkunç olduğunu belirtti. Konuyla ilgili soruşturma sürerken, 18 yaşındaki kız ve 16 yaşındaki erkek çocuğunun olayla ilgili olarak tutuklandığı bildirildi.

    Etiketler: ingiltere , Southampton , bebek , bebek ölümü
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri