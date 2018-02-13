16 ve 18 yaşlarında 2 çocuk, 6 haftalık bebeğin ölümüyle ilgili olarak tutuklandı!

İngiltere’de meydana gelen bir bebek ölümü, tüm şüpheleri çocuk yaştaki iki kişinin üzerinde topladı. Geçen pazar günü hastanede hayatını kaybeden 6 haftalık bir bebeğin ölümüyle ilgili olarak 16 ve 18 yaşlarındaki iki genç önce gözaltına alındı, ardından tutuklandı. Polis yetkilileri, pazar sabahı acil yardım hattının aranarak evdeki bebek için tıbbi yardım talep edildiğini aktardı. Mahalle sakinleri, polisin olayla ilgili olarak kendilerinden bilgi aldıklarını ve yaşananların korkunç olduğunu belirtti. Konuyla ilgili soruşturma sürerken, 18 yaşındaki kız ve 16 yaşındaki erkek çocuğunun olayla ilgili olarak tutuklandığı bildirildi.