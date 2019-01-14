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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BBC Türkçe - Fotoğraf: AP
14.01.2019 - 13:13, Son Güncelleme:

16 bin dolarlık biletleri yanlışlıkla bin 512 dolara sattı

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16 bin dolarlık biletleri yanlışlıkla bin 512 dolara sattı

Hong Kong merkezli uluslararası havayolu şirketi Cathay Pacific, iki hafta içinde ikinci kez business class biletlerini yanlışlıkla ekonomi sınıfı fiyatından sattı.

Yolcular, Hong Kong'dan Lizbon'a yapılacak uçuşlarda normalde fiyatı 16 bin dolar olan biletler için bin 512 dolar ödedi.

Şirket sistemdeki sorunun nereden kaynaklandığının araştırıldığını, satılan biletlerin iptal edilmeyeceğini duyurdu. Bu şekilde kaç biletin satıldığı açıklanmadı.

Şirket iki hafta önce de 16 bin dolarlık business class Vietnam-New York biletlerini 675 dolara satmıştı. Şirket o zaman da biletleri iptal etmemişti.

Geçmişte başka havayolu şirketleri de benzer hatalar yapmıştı.

Singapore Airlines, 2014'te biletlerini yanlışlıkla yarı fiyatının altına satmıştı. Şirket biletleri geçerli saydı. Ancak United Airlines, 2015'te, "bir yazılım şirketi" tarafından 100 doların altında satılan biletleri iptal etmişti.

ŞİRKETİN ADI UÇAĞA YANLIŞ YAZILDI

Geçen yıl sivil havacılık tarihinin en büyük siber saldırısında Cathay Pacific'in 9,4 milyon müşterisinin kişisel verileri çalınmıştı.

Eylül'de de bir uçağa şirketin adının yanlış yazıldığı fark edilmişti. Uçağa,"Cathay Pacific yerine "F" harfi unutularak "Cathay Paciic" yazılmıştı.

Mart'ta ilk defa üst üste iki kez zarar açıklayan şirket, yeniden kâra geçmeye çalışıyor. Şirket, Hong Kong'dan uçuş yapan ucuz Çin havayolu şirketilerinin baskısı altında.

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