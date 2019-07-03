15’lik ‘Coco’ idolünü yendi
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon sürprizlerle başladı.
Birçok favori tenisçinin ilk turda veda ettiği turnuvanın asıl sürprizi ise 7 şampiyonluğu bulunan 39 yaşındaki Venus Williams’ın ‘Coco’ lakaplı 15 yaşındaki tenisçi Cori Gauff tarafından elenmesi oldu. Açık dönemde Wimbledon elemelerini geçerek ana tabloya kalan en genç tenisçi olan Gauff, 6-4’lük setlerle korttan 2-0 galip ayrıldı.
ARALARINDA 24 YAŞ FARK VAR
Dünya sıralamasında 313’üncü olan Gauff, 1996 ABD Açık’ta bunu başaran Anna Kournikova’dan beri bir grand slam turnuvasında maç kazanan en genç kadın tenisçi oldu. Galibiyet sonrası gözyaşlarını tutamayan lise öğrencisi Gauff, idolü Venus Williams’ı yenmesiyle ilgili olarak “Hayalim gerçek oldu” diye konuştu. İki rakibin arasında 24 yaş fark bulunurken, Venus Williams’ın Gauff
doğmadan önce elde ettiği 4 grand slam şampiyonluğu bulunuyor.
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