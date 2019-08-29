152 metre uçtu, indi
Güney Afrika asıllı ABD’li işinsanı Elon Musk’ın (48) uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, salı akşamı Starhopper isimli test roketinin deneme kalkışını ABD’nin Teksas eyaletinde gerçekleştirdi.
Roket, 152 metre yükseldikten sonra güvenli ve dikey bir şekilde geri indi. Bölge sakinleri, pencerelerinin herhangi bir aksilik durumunda kırılabileceği ya da çatlayabileceği konusunda uyarıldı. Musk, başarılı denemenin ardından SpaceX ekibini Twitter üzerinden tebrik etti.
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