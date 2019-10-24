150 milyon dolarlık taht merasimi
Japonya’da, İmparator Akihito’nun tahttan feragat etmesiyle Krizantem Tahtı’nın yeni varisi olan büyük oğlu Naruhito, önceki gün tarihi bir törenle görevi resmen devraldı.
Ancak Naruhito’nun tahta ilk adımını attığı nisan ayından bu yana 16.3 milyar Yen’e (150 milyon dolar) mâl olan bir dizi tören, halkın tepkisine neden oldu. Son tahta çıkış töreninin bugüne kadarki en yüksek maliyetlisi olduğu belirtiliyor. Bu tutar en son Japonya’da gayrimenkul fiyatlarının tavan yaptığı ve ‘balon ekonomisi’ denen şatafatın hüküm sürdüğü 1990 yılında yapılan tahta çıkış töreninden bile 37 milyon dolar daha fazla. Söz konusu törene 190 ülkeden 2 bine yakın ‘çok üst düzey’ misafir katılmıştı.
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