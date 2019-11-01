14 yaşındaki kıza tecavüzle suçlanan beş kişiye 'kurban aşırı alkollüydü, şiddet kullanılmadı' diyerek ceza indirimi uyguladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleri14 yaşındaki kıza tecavüzle suçlanan beş kişiye 'kurban aşırı alkollüydü, şiddet kullanılmadı' diyerek ceza indirimi uyguladı
GeriDünya 14 yaşındaki kıza tecavüzle suçlanan beş kişiye 'kurban aşırı alkollüydü, şiddet kullanılmadı' diyerek ceza indirimi uyguladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraf: AP
01.11.2019 - 10:09, Son Güncelleme:

14 yaşındaki kıza tecavüzle suçlanan beş kişiye 'kurban aşırı alkollüydü, şiddet kullanılmadı' diyerek ceza indirimi uyguladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
14 yaşındaki kıza tecavüzle suçlanan beş kişiye 'kurban aşırı alkollüydü, şiddet kullanılmadı' diyerek ceza indirimi uyguladı

İspanya'nın Barcelona kentinde görülen bir davada, 14 yaşında bir kıza toplu tecavüzle suçlanan beş kişi, mahkeme tarafından suçsuz bulundu ve sanıklar daha düşük bir cezayı öngören 'cinsel istismar' suçundan hüküm giydiler.

Sanıklara 10 ila 12 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi. Sanıklar tecavüzden hüküm giyselerdi, 20 yıla varan hapis cezalarına çarptırılacaklardı.

Mahkeme heyeti kararını açıklarken, toplu tecavüze uğradığı belirtilen 14 yaşındaki kızın olay esnasında aşırı alkollü olduğunu ifade etti ve şüphelilerin kızla cinsel ilişkiye girdikleri tespit edilse de olayda şiddet kullanılmadığını, bu nedenle de 'tecavüz' olarak sınıflandırılamayacağını söyledi.

İspanyol yasalarına göre, bir olayın 'tecavüz' ya da 'cinsel saldırı' olarak tanımlanabilmesi için fiziksel şiddet uygulandığının kanıtlanması gerekiyor.

Benzer bir mahkeme kararı bu yılın ilk aylarında İspanya Yüksek Mahkemesi tarafından bozulmuştu.

İspanyol siyasiler de cinsel saldırı ve tecavüz yasal düzenlemelerini gözden geçiriyor.

İspanya'daki kadın hakları örgütleri, mahkemenin kararını öfkeyle karşıladı ve protesto etti.

2016'da yaşanan olayda, sanıkların 14 yaşındaki kızı terk edilmiş bir fabrika binasında içki içirerek sarhoş ettiği ve ardından da kızla cinsel ilişkiye girdikleri ifade edildi.

Olay Barcelona'nın Manresa semtinde yaşandığı için, zanlılar İspanya'da 'Manresa kurt çetesi' olarak adlandırılmıştı.

Duruşmalar sırasında savcılar, sanıkların uyuşturucu ve alkolün etkisi altındaki 14 yaşındaki kızla sırayla cinsel ilişkiye girdiklerini anlattı.

Sanıklardan Bryan Andres M'nin diğer sanıklara "Senin sıran… Herkese 15 dakika. Kimse bu süreyi aşmayacak" dediği de belirtildi.

Sanıkların tümü suçlamaları reddetse de kızın iç çamaşırında tüm sanıkların DNA örneklerine rastlandı.

Mahkeme heyeti, kız çocuğunun olay esnasında ne olduğunun farkında olmadığı kanısına vardı ve "Sanıklarla cinsel ilişkiye rıza gösterip göstermeme kabiliyeti yoktu" dedi.

Ancak yine aynı kararda sanıkların herhangi bir şekilde şiddete başvurmadıkları da vurgulandı.

Toplu tecavüze uğrayan kıza 12.000 euro maddi tazminat ödenmesine hükmedildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle