14 yaşındaki çocuk, ailesinden 5 kişiyi öldürdü
ABD’de 14 yaşındaki bir çocuk, ailesindeki 5 kişiyi silahla öldürdü.
Feci olay ülkenin güneydoğusundaki Alabama eyaletinde Elkmont kasabasında meydana geldi.
Polis, 14 yaşındaki bir çocuğun dün gece, ailesine ateş açtığını, 3 kişinin olay yerinde, 2 kişinin ise hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.
Yetkililer hayatını kaybedenlerin 14 yaşındaki çocuğun babası, üvey annesi ve 3 kardeşi olduğunu bildirdi.
Çocuk ailesini katlettiğini polislere itiraf etti.
Polis, olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldığını duyurdu.
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