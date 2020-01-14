Haber Giriş: 14.01.2020 - 08:00,
14 bin kişi tahliye edildi
ALMANYA’nın Dortmund kentinde 2. Dünya Savaşı’ndan kalma iki patlamamış bombanın imha çalışması nedeniyle önceki gün 14 binden fazla kişi evlerinden tahliye edildi.
Luisen Caddesi’nde bulunan 250 kilogramlık İngiliz yapımı bomba ile Beurhaus Caddesi’ndeki 250 kilogramlık Amerikan yapımı bomba, uzman ekiplerce etkisiz hale getirildi. Gün boyu süren bomba imha çalışmaları nedeniyle tehlike bölgesinden tahliye edilen evlerin yanı sıra bir klinikte bulunan hastaların da başka hastanelere sevk edildiği belirtildi.
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