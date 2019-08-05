13 saatte 2 katliam

ABD, hafta sonu iki eyalette meydana gelen katliamların şokunu yaşıyor. Cumartesi günü Teksas eyaletinin El Paso kentindeki Walmart alışveriş merkezine düzenlenen ve 20 kişinin öldüğü silahlı saldırının ardından, dün de Ohio eyaleti 9 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla sarsıldı. Ohio’nun Oregon kentine bağlı Dayton bölgesinde, yerel saatle 01.20 sularında bir barın önünde silahlı saldırı düzenlendi. Olay yerinde etkisiz hale getirilen saldırganın kimliği, 24 yaşındaki Connor Betts olarak açıklandı.

KIZ KARDEŞİ DE ÖLDÜ

Yetkililer, Connor Betts’in kızkardeşi Meghan’ın (22) da Dayton’da ölen 9 kişi arasında olduğunu duyurdu. Meghan, saldırıda hayatını kaybeden en genç kurban olarak kayıtlara geçti. Saldırıda hayatını kaybeden 6 kişinin siyahi olduğu açıklanırken, polis nefret suçu ihtimalini de değerlendiriyor. Dayton saldırısında 27 kişi de yaralandı. Saldırının şüphelisi Connor Betts’in, 9 kişiyi 1 dakikadan kısa bir sürede öldürdüğü belirtiliyor. Dayton Belediye Başkanı Nan Whaley, saldırganın çelik yelek giydiğini, saldırıda yüksek kalibreli silah kullandığını ve cephaneliği bulunduğunu bildirdi. Whaley, “Polis çabuk müdahale etmeseydi, saldırıda yüzlerce kişi ölebilirdi” diye konuştu.

SABIKA KAYDI YOK

Connor Betts’in, lise dönemi de dahil sabıka kaydı olmadığı bildirildi. Betts’in kayıtlı olduğu Sinclair Koleji’nden yapılan açıklamada, bu yaz hiçbir derse katılmadığı belirtildi. Komşusu Stephen Cournoyer ise Betts’i çimlerini biçerken ya da köpeğini gezdirirken gördüğünü kaydetti.

Toplamda 29 kişinin hayatını kaybettiği 2 saldırının, 13 saatten kısa bir süre içinde gerçekleşmesi dikkat çekti. Cumartesi günü, yerel saatle 10.30 sularında gerçekleşen El Paso saldırısına dair de yeni detaylar ortaya çıktı.

CHICAGO’DA 3. SALDIRI

Dayton saldırısının ardından, yerel saatle 01.20 sularında bu kez Illionis eyaletine bağlı Chicago kentinde silahlı saldırı gerçekleşti. Kentin batı yakasındaki Douglas Park’ta, kimliği belirlenemeyen silahlı bir kişinin siyah bir Chevrolet Camaro’dan ateş açmasıyla gerçekleşen saldırıda 14 kişi yaralandı. Yerel yayın yapan Chicago Sun Times gazetesi, kentte cuma-pazar günleri arasında 3 ayrı saldırı gerçekleştiğini ve bu saldırılarda toplam 3 kişinin öldüğünü, 37 kişinin de yaralandığını yazdı. Chicago’daki saldırıların nedeni araştırılırken, Chicago Sun Times, silahlanmaları eleştiren bir yazı kaleme aldı.

5 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

ABD’nin 3 ayrı bölgesinde, 24 saat içinde meydana gelen 3 ayrı saldırıda toplam 29 kişi yaşamını yitirdi. Teksas ve Ohio eyaletlerindeki katliamlar ise 13 saat gibi kısa bir süre içinde peş peşe meydana geldi. ABD Başkanı Donald Trump, saldırıda hayatını kaybeden mağdurları anmak ve saygı için ülkede 5 gün sürecek milli yas ilan etti. Trump’ın yayınladığı genelgede, ABD bayrağının başta Beyaz Saray olmak üzere tüm kamu binaları, askeri birliklerde, deniz istasyonlarında, Federal Hükümetin tüm birimlerinde, Birleşik Devletlerin Elçilik ve Dış Temsilciliklerinde, Konsolosluk ofislerinde ve yurtdışındaki diğer tesislerde aynı kademede 8 Ağustos 2019 gün batımına kadar yarıya indirileceği açıklandı.

CRUSIUS’UN IRKÇI BİLDİRİSİ

Paso’da 20 kişinin öldüğü, 26 kişinin de yaralandığı AVM baskınının baş şüphelisi 21 yaşındaki Patrick Crusius’un, polise teslim olmadan önce, internette bir manifesto yayınladığı öne sürüldü. ABD’li New York Times gazetesi, Crusius’un teslim olmadan 19 dakika önce, internette kendisine ait olduğu iddia edilen 2 bin 300 kelimelik bir manifesto yayımladığını yazdı. Sözkonusu manifestoda, “ABD’de beyazlarla yabancıların yer değiştirmeye başladığı endişesini” taşıyan ırkçı ifadeler yer alıyor. Manifestoda, Yeni Zelanda’da camilerin hedef alındığı ve 51 kişinin hayatını kaybettiği Christchurch saldırısına destek verilirken, “Teksas’ı Hispanik (Latin Amerika kökenli) istilasından kurtarma” ve ABD’yi “ırklara göre bölgelere ayırma planı” yer aldı.