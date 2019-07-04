123 odası var... Los Angeles’ın en büyüğü satıldı
Charlie'nin Melekleri filminin yapımcısı Aaron Spelling’in ilk sahibi olduğu ABD’nin Los Angeles kentindeki ‘en büyük malikâne’ 120 milyon dolara (680 milyon TL) satıldı.
123 odalı malikânede bir yeraltı gece kulübü ile spa ve bowling salonu da bulunuyor. Yaklaşık 2 bin 500 metrekare büyüklüğündeki malikâne, son satışla birlikte Los Angeles’ın en pahalı malikânesi unvanını da elde etti. 1991 yılında Spelling’in eşi Candy tarafından inşa ettirilen malikâne, 2011 yılında Formula 1’in varislerinden Petra Ecclestone tarafından 85 milyon dolara satın alınmıştı. Evin son sahibi ise henüz açıklanmadı.
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