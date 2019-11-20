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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Mehmet Can Kömürcü - Fotoğraflar: Washington Üniversitesi/AP
20.11.2019 - 14:49, Son Güncelleme:

121 yıllık fotoğrafta Greta Thunberg'i andıran kız tartışma yarattı

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121 yıllık fotoğrafta Greta Thunberg'i andıran kız tartışma yarattı

Washington Üniversitesi arşivlerinde bulunan, 16 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'e benzeyen bir kız çocuğunun yer aldığı 121 yıllık fotoğraf sosyal medyada tartışma yarattı.

Washington Üniversitesi arşivlerinde bulunan ve 1898 yılında Kanada'nın Yukon bölgesinde çekildiği bilgisi verilen 121 yıllık bir fotoğrafta, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'e tıpatıp benzeyen kız çocuğu sosyal medyanın gündemine oturdu.

Fotoğrafı gören çok sayıda kişi 16 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg'in zaman yolcusu olduğunu ve geçmişten geldiğini öne sürdü.

Bazı kullanıcılar ise fotoğrafın montaj olduğunu söyledi. Fakat fotoğrafın gerçek olduğu bilgisi paylaşıldı. Fotoğrafa bu linkten erişim sağlanabiliyor. 

121 yıllık fotoğrafta Greta Thunbergi andıran kız tartışma yarattı

1898 yılında Kanada'da çekilen fotoğrafta 2 küçük erkek ve bir küçük kız çocuğu göze çarpıyor. Küçük kız çocuğu, şu günlerde Kuzey Amerika'dan Avrupa'ya sıfır karbon salınımı hedefi ile seyahat eden Greta Thunberg'e benzerliği ile dikkat çekiyor.

Bazı internet sitelerinde söz konusu fotoğraftan yola çıkılarak Greta'nın uzaylı olduğu teorileri gündeme getirildi.

Geçtiğimiz hafta Greta Thunberg'in görseli, su baskınları sebebiyle zor günler yaşayan Venedik'te bir meydana çekilen fotoğrafa montajlanmış ve fotoğrafın üzerine "Size söylemiştim" yazılmıştı. Bahsi geçen montaj görsel sosyal medya mecralarında çok sayıda paylaşım almıştı.

İklim aktivisti Greta Thunberg'den liderlere sert eleştiri
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