121 yıllık fotoğrafta Greta Thunberg'i andıran kız tartışma yarattı

Washington Üniversitesi arşivlerinde bulunan ve 1898 yılında Kanada'nın Yukon bölgesinde çekildiği bilgisi verilen 121 yıllık bir fotoğrafta, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'e tıpatıp benzeyen kız çocuğu sosyal medyanın gündemine oturdu.

Fotoğrafı gören çok sayıda kişi 16 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg'in zaman yolcusu olduğunu ve geçmişten geldiğini öne sürdü.

Bazı kullanıcılar ise fotoğrafın montaj olduğunu söyledi. Fakat fotoğrafın gerçek olduğu bilgisi paylaşıldı. Fotoğrafa bu linkten erişim sağlanabiliyor.

1898 yılında Kanada'da çekilen fotoğrafta 2 küçük erkek ve bir küçük kız çocuğu göze çarpıyor. Küçük kız çocuğu, şu günlerde Kuzey Amerika'dan Avrupa'ya sıfır karbon salınımı hedefi ile seyahat eden Greta Thunberg'e benzerliği ile dikkat çekiyor.

Bazı internet sitelerinde söz konusu fotoğraftan yola çıkılarak Greta'nın uzaylı olduğu teorileri gündeme getirildi.

So, ‘Greta Thunberg’ is in a photo from 120 years ago, and it’s my new favourite conspiracy. Greta’s a time traveller, from the future, and she’s here to save us. pic.twitter.com/5ObTjPFXvk